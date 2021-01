Bayer si accorda con Curevac per lo sviluppo del vaccino Covid

La società di Leverkusen sosterrà la controparte in ambito regolatorio, di sperimentazione clinica e di distribuzione

Per sostenere lo sviluppo del vaccino made in Germany arriva un accordo tra Bayer e Curevac. Secondo l’intesa, la multinazionale di Leverkusen sosterrà lo sviluppo, la fornitura e tutto ciò che sarà ritenuto necessario per la diffusione del prodotto della compagnia di Tubinga.

L’accordo

Entrando nel dettaglio, Bayer fornirà supporto dal punto di vista infrastrutturale e nelle operazioni cliniche, senza contare l’aiuto nell’area degli affari regolatori, della farmacovigilanza e della gestione logistica. Per quanto riguarda l’Aic, Curevac sarà titolare dell’autorizzazione, tuttavia, come specifica la stessa Curevac, la controporte perà sfruttare una serie di opzioni per diventare titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nei mercati extraeuropei.

Necessità di partnership

Curevac sta espandendo la propria rete di partner per dare certezza sul proprio vaccino sia in termini di sperimentazione clinica (entrata nella fase 2b/3 il 14 dicembre 2020), di distribuzione e produzione. A novembre 2020, infatti, la società ha annunciato l’ampliamento della sua rete di produzione europea dopo aver stretto accordi con Wacker e Fareva. L’Ue si è fidata dei primi risultati usciti dai laboratori della compagnia in quanto ha già ordinato 225 milioni di dosi più altre 180 opzionali.