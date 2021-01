di Redazione online

Customer experience, customer journey, patient journey

18 febbraio 2021, 09.30-17.00

Introduzione

I cambiamenti in atto nel settore farmaceutico stanno determinando un’evoluzione nella relazione e nella modalità di approccio ai customer di riferimento.

Il corso ha l’obiettivo di far vedere sotto altra luce il processo mentale del cliente-consumatore al momento dell’acquisto di un prodotto, del cliente-medico al momento della prescrizione e del cliente-paziente al momento dell’acquisto del farmaco.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali coinvolte nelle funzioni Marketing e Sales di imprese farmaceutiche che producono e commercializzano farmaci da banco, dispositivi medici, integratori e nutraceutici: product manager, product specialist, digital specialist, informatori scientifici del farmaco, agenti di vendita, key account.

Requisiti d’accesso

Corso base: non prevede particolari requisiti di accesso se non l’interesse e l’attenzione per le trasformazioni in atto nelle strategie marketing orientato alla patient centricity.

Che cosa imparerai

Con l’aiuto di esempi reali e di case study di successo il corso ti consentirà di:

Acquisire un nuovo mindset orientato alla customer experience

Comprendere la patient centricity: mettendo il cliente al centro delle strategie di marketing

Impostare la giusta strategia di targeting

Definire buyer personas per una comunicazione personalizzata

Disegnare il patient journey per essere presente in ogni possibile punto di contatto tra l’azienda e il cliente

Identificare le tecniche di marketing più efficaci per influenzare la scelta del cliente

Programma

Prima sessione ore 9.30 – 12.30

Introduzione e presentazione/settaggio aspettative

La ridefinizione del marketing e le nuove modalità di ingaggio nel mondo healthcare

I differenti “clienti” di un’azienda healthcare al centro delle strategie e delle tattiche di marketingIl Customer Journey: fondamenti, elementi comuni con altre industries e peculiarità del settore healthcare

Comunicare con la persona giusta: la definizione della target audience e la costruzione dei buyer personas

Seconda sessione ore 14.30 – 17.00

Presentazione di una case history

Esercitazione

Key findings & lessons learned

Chiusura dei lavori

Docente

Massimiliano De Blasi, Customer Experience Manager

Ingegnere meccanico, da 20 anni nel Sales & Marketing di aziende di beni di largo consumo, da 6 anni responsabile della Customer Experience per una multinazionale dell’automotive, segue ed implementa quotidianamente strategie digital e CRM per sviluppare il business in vendita e post-vendita. Da circa quattro anni si è specializzato nella formazione e consulenza per l’healthcare, portando in questo settore l’esperienza e il bagaglio di conoscenze di marketing acquisite in contesti tradizionalmente più customer oriented. È stato tra i primi in Italia a sviluppare un corso completo di applicazione delle tecniche di marketing innovativo multicanale nel mondo del Life Science.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

