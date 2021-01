di Redazione online

L’informazione scientifica da remoto: aspetti psicologici, organizzazione e strategie

Virtual Training, 9 e 16 febbraio 2021, 09.30-12.30

Introduzione

Di fronte alla sfida del Covid 19 e alle forti limitazioni all’Informazione Scientifica in presenza le aziende healthcare sono state chiamate a ripensare: modelli di comunicazione, strategie di marketing, modalità organizzative. Le dinamiche relazionali in ambulatorio, in ospedale o in farmacia devono essere ripensate e riattualizzate secondo un nuovo modello più proattivo, basato sull’empatia e su un utilizzo più esteso dei canali digitali.

Particolarmente importante è il supporto psicologico fornito agli Informatori per aiutarli ad affrontare il nuovo mondo con proattività e maggior sicurezza.

A chi è rivolto il corso

Il percorso formativo si rivolge alla funzione Sales (direzioni commerciali, AM, PS, Informatori) e Marketing (PM, Digital Communication), alle direzioni del personale e formazione dell’industria farmaceutica nutraceutica e di Medical Devices, alle società di consulenza e di servizi che operano nel settore healthcare.

Requisiti d’accesso

Corso avanzato, il virtual training si rivolge a manager con un’esperienza consolidata nell’attività di Informazione Scientifica e di comunicazione verso il target dei clinici.

Che cosa imparerai

Partecipando acquisirai sensibilità e attenzione sui seguenti aspetti:

Stato d’animo, esigenze e aspettative dei medici in seguito alla pandemia

L’ascolto come strumento di comprensione e di costruzione di un nuovo rapporto di fiducia e di credibilità

La psicologia dell’Informatore come fattore chiave sul quale lavorare nella situazione attuale

Imparerai inoltre a:

Comunicare in modo empatico con i clinici

Individuare i canali digitali giusti in relazione alle caratteristiche e alla fase del ciclo di vita del prodotti

Riorganizzare l’attività delle reti alla luce dei nuovi bisogni dei clinici, dei canali e degli strumenti disponibili per l’Informazione Scientifica

Programma

Prima giornata: 9 febbraio 2021

L’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid 19 sull’ecosistema salute

I bisogni e le aspettative dei medici

La psicologia e i bisogni dell’Informatore

La costruzione di una nuova relazione con il clinico

I canali di Informazione Scientifica da remoto: caratteristiche e modalità di utilizzo

Seconda giornata: 16 febbraio 2021

La revisione degli approcci e delle strategie: comunicazione di prodotto, prescrizione, quote di mercato

La riorganizzazione della Sales Force alla luce di un nuovo modello di Informazione Scientifica “blended”

Docente

Giovanni Gabrielli, Esperto di neuromarketing per il farmaceutico, public speaking virtuale, congressuale e scientifico, docente universitario di comunicazione terapeutica. Dopo una carriera nell’industria farmaceutica con ruoli manageriali nelle funzioni marketing, commerciale e formazione in primarie aziende farmaceutiche, dal 2001 lavora come consulente, formatore e coach proponendo un percorso incentrato sullo sviluppo personale, sulla motivazione e sul team building. Svolge attività di docenza presso università, master, corsi di formazione ecc. rivolte all’industria farmaceutica e alla sanità pubblica. Tra i suoi ambiti di esperienza vi è il coaching mentale nello sport (sport invernali, pallavolo, golf, scherma). E’ Partner dello Studio Associato Com. Unico, specializzato in Formazione, Comunicazione e Marketing.

