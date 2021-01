Disponibile in Europa il vaccino Covid di Moderna

L'Ue segue a ruota Stati Uniti, Canada e Israele che hanno già dato l'autorizzazione all'immissione in commercio

Via libera dalla Commissione Ue al vaccino Covid di Moderna. Dopo l’ok a Pfizer/Biontech, e in attesa di quello per AstraZeneca, l’esecutivo Ue ha dato l’autorizzazione al commercio anche per il prodotto della bioteche statunitense. “Desidero ringraziare la Commissione europea per il suo impegno e l’approvazione e l’Ema per la raccomandazione, un altro momento significativo nella storia della nostra società” ha dichiarato Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna.

L’approvazione

Dopo il parere positivo dell’Ema il giorno dell’Epifania, il governo dell’Ue, 24 ore dopo, ha dato il suo benestare. L’Europa (attraverso i suoi organi decisori) è il quarto ente statale (o sovrastatale per essere più precisi) ad aver approvato il prodotto seguendo quindi gli Usa (18 dicembre 2020), Canada (23 dicembre 2020) e Israele (4 gennaio 2021). Altra autorizzazioni arriveranno presto per Singapore, Svizzera e Regno Unito. Per questo vaccino l’Ue ha prenotato in totale 160 milioni di dosi.