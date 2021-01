di Redazione online

Good Manufacturing Practices nella produzione dei principi attivi farmaceutici

28 gennaio 2021, ore 9.30-13.00

Introduzione

I principi attivi farmaceutici sono componenti essenziali di un medicinale e la loro qualità rappresenta una garanzia per la sicurezza dei pazienti. Il corso ha l’obiettivo di approfondire i requisiti che devono essere applicati e rispettati nella produzione dei principi attivi farmaceutici secondo gli standard europei delle GMP.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge alle funzioni: Produzione, Controllo Qualità e Assicurazione di Qualità, Ingegneria, Affari Regolatori delle imprese farmaceutiche che operano nella produzione di farmaci e/o di principi attivi.

Requisiti di accesso

Il webinar è un corso base. È richiesta una conoscenza minima delle pratiche di produzione dei principi attivi o dei medicinali.

Cosa imparerai

Quali sono i requisiti minimi di qualità per un principio attivo farmaceutici

Come si collegano le caratteristiche di un principio attivo farmaceutico con quelle del prodotto farmaceutico finiti

Quali sono i compiti e le responsabilità della Quality Unity nella produzione dei principi attivi

Gli elementi importanti da considerare nel ciclo di vita di un principio attivo farmaceutico (per es. convalida di processo, convalida di pulizia)

Programma

La linea guida ICH Q7 – Good Manufacturing Practice For Active Pharmaceutical Ingredients

Le novità della linea guida ICH Q11: Development And Manufacture Of Drug Substances (Chemical Entities And Biotechnological/Biological Entities)

I compiti e le responsabilità della Quality Unit

L’impatto delle linee guida ICH Q8-Q9-Q10-Q11 sulla qualità dei principi attivi: un approccio moderno alla produzione dei principi attivi

Alcuni aspetti caratterizzanti le GMP: convalida dei processi e delle pulizie, riprocessamento e rilavorazione

Docente

LUCIANO GAMBINI Ha incominciato la sua carriera professionale come analista presso i laboratori di Chimica Fisica dell’Istituto di Ricerche Carlo Erba. Sempre all’interno della stessa azienda si è occupato di life cycle management, contribuendo all’invenzione di nuove formulazioni di farmaci antitumorali. Nel 1992 ha incominciato ad occuparsi di qualifiche e convalide all’interno del dipartimento di Sviluppo Farmaceutico della propria azienda assistendo alle fusioni che hanno caratterizzato quel periodo (Farmitalia-Carlo Erba, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn, Pharmacia, Pfizer). All’interno di queste nuove realtà aziendali ha avuto la possibilità di costruirsi un’esperienza a livello internazionale per gli aspetti di qualità relativi al farmaco sperimentale, in particolare per quelli richiesti dalle normative europee (Annex 13, Direttiva Europea 2001/20/CE). Ha terminato la sua carriera in Nerviano Medical Sciences (spin off di Pfizer) nel 2007 dopo aver ricoperto l’incarico di responsabile Assicurazione di Qualità. Attualmente opera come consulente GMP e docente a numerosi corsi e convegni sull’argomento.

