Logistica farmaceutica, Bomi Group acquisisce la spagnola Deco Pharma

Con questa operazione, avvenuta lo scorso 30 dicembre, il gruppo di Spino D'Adda si rafforza sul mercato europeo rilevando la società iberica specializzata nella fornitura di soluzioni logistiche per il settore farmaceutico e medtech

Bomi Group, azienda attiva nel settore della logistica integrata al servizio del mondo healthcare, ha annunciato l’acquisizione di Deco Pharma Servicios Logisticos, azienda spagnola specializzata nella fornitura di soluzioni logistiche per il settore farmaceutico e medtech, avvenuta lo scorso 30 dicembre.

Ingresso nel mercato spagnolo

L’acquisizione consente a Bomi Group di entrare nel mercato spagnolo, rafforzando ulteriormente la propria presenza nell’Europa sud-occidentale e creando importanti attività di cross-selling in tutta la Regione.

Il progetto sarà guidato da Oscar Pérez, recentemente entrato a far parte di Bomi Group come head of Iberia Cluster, portando nel gruppo la sua esperienza nel settore della logistica sanitaria. Con più di 10 anni di esperienza nell’healthcare, Deco Pharma è riuscita a costruire una base di clienti solida e fedele composta da aziende leader nel settore farmaceutico e sanitario nazionali e multinazionali, inclusi ospedali e grossisti privati e pubblici.

Le strutture di Deco Pharma

I magazzini di Deco Pharma di circa 15 mila sono strategicamente situati a San Agustìn de Guadalix, 20 km a nord di Madrid, in locali all’avanguardia grazie alle ultime tecnologie nel campo della logistica farmaceutica. L’intera superficie comprende 7 aree di stoccaggio a diversi range di temperatura controllata, un’area dedicata alla merce pericolosa e una sorvegliata per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti.

I servizi offerti consentono ai clienti di esternalizzare completamente l’intero ciclo logistico: inbound, stoccaggio secondo le norme Gdp, pick & pack e trasporto, nonché servizi a valore aggiunto come rilavorazioni secondarie in ottemperanza alle norme GMP, servizi di inventario e approvvigionamento e logistica inversa.

La Società completa il proprio portafoglio di servizi 3PL offrendo anche servizi personalizzati di Order to Cash, dando la possibilità ai propri clienti di esternalizzare le funzioni commerciali e di gestione del prodotto, diventando un partner strategico in grado di costruire relazioni a lungo termine con i propri clienti.

L’operazione

Grazie all’integrazione di Deco Pharma, Bomi Group sarà in grado di offrire i propri servizi in Spagna e Portogallo, tramite risorse dirette o fornitori esclusivi, nel rigoroso rispetto dei parametri di temperatura / umidità per lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti e, più in generale, delle normative in ambito farmaceutico e sanitario. L’azienda è certificata ISO 900:2015 e ISO 13485:2016, opera in ottemperanza alle normative GDP ed è riconosciuta distributore di sostanze attive (API), conforme agli standard più elevati richiesti dal settore farmaceutico.

In merito all’operazione, Andrea Nardocci, Chief M&A officer di Bomi Group, ha commentato: “Con l’acquisizione di Deco Pharma stiamo aggiungendo un’altra importante pietra miliare al nostro piano di espansione in Europa. La presenza in Spagna e nella regione iberica ci consentirà di offrire ai nostri clienti l’intero portafoglio dei nostri servizi con una solida soluzione pan-europea “.

Mentre Oscar Pérez ha aggiunto: “L’ampliamento del Gruppo Bomi con l’ingresso in Spagna e nella regione iberica ci consente di alimentare le attuali partnership con i nostri clienti ed espandere la nostra gamma di servizi nei mercati chiave del mondo”.