Venture capital, il fondo di Bayer guida un round da 105 milioni nella startup dei circuiti genetici

Leaps by Bayer, fondo di vc del colosso farmaceutico tedesco, ha condotto un'operazione di investimento (Series B) in Senti Bio, realtà innovativa attiva nel campo della biologia di sintesi

Leaps, fondo di venture capital di Bayer, ha guidato un round di finanziamento da 105 milioni di dollari in Senti Biosciences (Senti Bio) startup che sviluppa circuiti genetici, Oltre a Leaps, all’operazione hanno partecipato Matrix Partners China, Mirae Asset Capital, Ridgeback Capital e Intel Capital, nonché investitori esistenti, tra cui New enterprise associates (Nea), 8VC, Amgen Ventures e Lux Capital.

Biologia di sintesi

Senti Bio è in prima linea nell’utilizzo della biologia di sintesi per progettare circuiti genici che migliorano i prodotti di terapia genica e cellulare. Un circuito genico è un insieme di costrutti genetici multicomponenti specificamente progettati per programmare le cellule in modo che interagiscano con l’ambiente complesso del corpo utilizzando la logica per eseguire le funzioni terapeutiche desiderate. Senti Bio utilizza questi circuiti genici per creare terapie geniche e cellulari “più intelligenti” con proprietà terapeutiche potenziate che mirano ad aumentare l’efficacia, la precisione e il controllo.

Più in dettaglio, la startup sta applicando la sua piattaforma tecnologica dei circuiti genetici per sviluppare una pipeline terapeutica interna di cellule natural killer (Car-Nk) del recettore chimerico allogenico dell’antigene. I principali candidati allo sviluppo di Senti Bio includono terapie cellulari Car-Nk allogeniche di nuova generazione: una per la leucemia mieloide acuta (Aml), e un’altra per il carcinoma epatocellulare (Hcc) e ulteriori candidati per altri bersagli di tumori solidi non rivelati.

Oltre al potenziale trattamento del cancro con cellule Car-Nk allogeniche, la piattaforma tecnologica del circuito genico Senti Bio può essere implementata in molteplici altre modalità di somministrazione della terapia genica e cellulare, in diverse aree terapeutiche, come immunologia, neuroscienze, malattie cardiovascolari, medicina rigenerativa malattie genetiche – con il potenziale per passare dal trattamento alla cura.

La mission del fondo di Bayer

“La missione di Leaps by Bayer è quella di investire in tecnologie innovative che possono trasformare in meglio la vita di milioni di pazienti”, ha affermato Juergen Eckhardt, Head of Leaps di Bayer. “Riteniamo che la biologia sintetica diventerà un pilastro importante nella terapia genica e cellulare di prossima generazione e che la leadership di Senti Bio nella progettazione e ottimizzazione dei circuiti biologici si adatta esattamente alla nostra ambizione di prevenire e curare il cancro e di rigenerare la funzione dei tessuti persi”.

I capitali raccolti

“Siamo grati per il supporto di investitori nuovi ed esistenti, tra cui Leaps di Bayer, che credono nella nostra missione di sviluppare circuiti genetici per programmare terapie geniche e cellulari intelligenti per migliorare i risultati di salute per molte persone”, ha affermato Tim Lu, co-fondatore e amministratore delegato di Senti Bio. “Negli ultimi due anni, il nostro team ha progettato, costruito e testato migliaia di circuiti genici sofisticati per guidare una solida pipeline di prodotti, focalizzata inizialmente sulle terapie cellulari Car-Nk allogeniche per indicazioni di tumori liquidi e solidi difficili da trattare. Non vedo l’ora di continuare i progressi della piattaforma e della pipeline, compreso l’avvio di studi che consentano l’Ind nel 2021 “.

I capitali raccolti serviranno a sostenere lo sviluppo di programmi di oncologia preclinica e l’espansione della piattaforma tecnologica del circuito genetico Senti Bio attraverso ulteriori modalità di somministrazione e aree terapeutiche. Senti Bio prevede inoltre di aumentare la produzione clinica, compreso lo sviluppo del processo e la progettazione di un impianto di produzione conforme a cGMP per i candidati di prodotti cellulari allogenici Car-Nk pronti all’uso.