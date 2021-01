Prende il posto di Walter Farris, che ha guidato negli ultimi cinque anni la struttura di Adf e sarà consigliere nel board per i prossimi tre anni. Il passaggio di consegne ha effetto dall'1 gennaio di quest'anno

Cambio ai vertici operativi dell’Associazione distributori farmaceutici: Massimiliano Carnassale è il nuovo direttore generale. Prende il posto di Walter Farris, che ha guidato negli ultimi cinque anni la struttura di Adf. Il passaggio di consegne ha effetto dall’1 gennaio 2021, dopo quattro mesi di affiancamento sul campo che hanno permesso al neo-direttore di prendere familiarità con la struttura chiamato a dirigere e soprattutto di approfondire le principali tematiche che coinvolgono l’Associazione.

Il profilo

Originario della Sabina, 53 anni, laureato in giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma, Massimo Carnassale ha iniziato la sua carriera con significative esperienze per la divulgazione fra aziende nazionali delle politiche di qualità nel settore agro-alimentare, collaborando con diversi enti e organismi istituzionali (dal Ministero della ricerca scientifica all’Enea e al Cnel, dalla Confapi ai Comitati tecnici di certificazione della qualità a Milano e Vicenza).

L’approdo in Federsalus

Approdato nel 2005 in FederSalus, l’associazione degli operatori del settore degli integratori alimentari, di cui è divenuto direttore generale, ha continuato la sua crescita professionale contribuendo in maniera determinante ai progetti di sviluppo di un comparto, contiguo a quello farmaceutico, la cui importanza è notevolmente cresciuta negli anni, curandone anche le relazioni industriali e internazionali, in coordinamento con la Federazione Europea Ehpm (European federation of health products manufacturers associations).

Il valore aggiunto dell’esperienza maturata negli incarichi precedenti, dalla relazione con gli stakeholder e i decision maker alla promozione delle relazioni istituzionali, dalla supervisione di progetti strategici associativi al coordinamento di tavoli tecnici, dalle competenze comunicative maturate durante una ventennale attività di public speaking in convegni, master universitari e workshop alle capacità manageriali di coordinamento e gestione team e gruppi di lavoro, assicurano ad Adf per il futuro un considerevole apporto di nuove energie e possibilità di sviluppo e visione.

Farris consigliere

Walter Farris, direttore generale di Anadisme dal 1994, dopo l’unificazione delle sigle dei Distributori intermedi in Afd, nel 2003, ha assunto inizialmente l’incarico di direttore per le relazioni industriali e regionali, contribuendo in maniera determinante ai progetti sulla distribuzione per conto, per divenire, nel 2016, direttore generale. Lascia il timone della Direzione Generale ma assume l’incarico di Consigliere nel board per il prossimo triennio.