di Redazione online

IT/OT Cybersecurity nel Pharma: come riconoscere i pericoli del dark web

Webinar, 3 marzo 2021, 16.00 – 17.30

Introduzione

Ormai diffusa nel panorama italiano, la convergenza tra Information Technology e Operational Technology è un’evoluzione tecnologica con diverse implicazioni organizzative e tecniche tra cui la cyber security.

In particolare il settore della Life Science esercita sulle organizzazioni criminali forte interesse per la qualità e il valore dei dati ad essa collegati.

A chi è rivolto

L’evento è rivolto ad IT Manager e CIO con potere decisionale sui sistemi informatici, Direttori di funzione per la digital innovation e figure tecniche specializzate in cybersecurity. Può essere di interesse anche per CEO e CFO.

Che cosa imparerai

Le conseguenze della sempre più diffusa integrazione IT/OT

I rischi dietro questa integrazione per il settore life science

Come imparare ad alzare le proprie difese per prevenire un attacco

Gli aspetti di un attacco informatico: le dinamiche di digital identity e la consapevolezza del rischio, la superficie di attacco potenziale e i vettori di attacco possibili

Quali sono le strategie di difesa a disposizione

Avrai un’esperienza diretta all’interno del Dark Web, con esempi evidenti di quanto detto: dalle credenziali esposte, alle vulnerabilità dei dispositivi medici collegati alla rete e quindi utilizzabili come vettori di attacco, alle piattaforma di compravendita di prodotti del settore farmaceutico



Docente

Marco Lucchina è Director of Cyber Intelligence di CybergON, la business unit sulla sicurezza informatica con la quale Elmec ha consolidato la sua offerta e l’esperienza del Security Operation Center.

Da sempre in lui convivono due anime: quella umanistica – coltivata attraverso gli studi classici e lo sviluppo di una metodologia basata sul marketing emozionale (sul tema, nel 2018, ha pubblicato il libro The Camel Theory) – e quella tecnologica, sulla quale ha impostato tutta la sua ventennale carriera in Elmec Informatica Spa. Dal 2000 al 2019, in Elmec Lucchina ha ricoperto diverse cariche professionali – da Account Manager a Business Unit Manager, a CTO & Business Director a Business & Sales Strategist – sviluppando così una conoscenza del settore tale da arrivare, nel 2019, alla nomina di direttore della nuova business unit incentrata sulla sicurezza informatica.

In qualità di Director of Cyber Intelligence di CybergON, Lucchina coordina e dirige il team aziendale che si occupa di comprendere, monitorare e tracciare le minacce informatiche, pianificare e costruire sistemi di difesa virtuale, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza dei clienti. Tra le sue ultime pubblicazioni troviamo “Cyber potere del ventunesimo secolo”