Mercato internazionale dei prodotti medicali, nel 2020 aumento del 16%

I dati emergono dall'ultimo rapporto della Wto. Solo per citare le mascherine chirurgiche, nel primo semestre l'importazione è aumentata del 90% rispetto al 2019 passando da un valore di 39 a 74 miliardi di dollari. L'export è aumentato dell'84% passando da 38 a 70 miliardi di dollari

Un aumento esponenziale in un anno in cui i flussi di mercato in tutto il mondo hanno visto un decremento del 14%. Secondo l’ultimo report dell’Organizzazione mondiale del commercio, le transazioni per i prodotti medicali (mascherine, guanti, respiratori ecc…) nel primo semestre hanno visto un’impennata del 16% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una tendenza in aumento

Se Covid ha fatto male a buona parte dei settori di mercato in mezzo mondo, quello dei prodotti medicali, sia nell’import che nell’export, ha invece avuto la sua consacrazione raggiungendo, per le prime 97 economie del mondo, un valore di oltre mille miliardi di dollari (1,139). Se parliamo poi dei prodotti considerati indispensabili per l’emergenza contingente, allora l’aumento è del 29%. Per esempio l’importazione delle protezioni facciali, solo nella prima metà dello scorso anno è aumentata del 90% rispetto al 2019 passando da un valore di 39 a 74 miliardi di dollari. L’export è aumentato dell’84% passando da 38 a 70 miliardi di dollari. Il mercato, nel totale, è valso per 140 miliardi di dollari. Bene anche i respiratori il cui commercio ha visto un +57%. Ovviamente è la Cina a dominare il mercato con il suo 56% del totale dell’export (per approfondire la situazione italiana si può leggere qui).

L’impennata dei dispositivi di protezione individuale

Si sapeva già, ma i numeri lo confermano. L’import/export dei dispositivi di protezione individuale rispetto al 2019 ha visto un aumento di oltre il 50%. L’equipaggiamento medico è aumentato di cinque punti e mezzo percentuali, così come i farmaci che hanno segnato un 11,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La geografia del mercato

La visione complessiva del fenomeno non può prescindere dalla geolocalizzazione dei maggiori centri di acquisto e vendita dei prodotti sopra citati. In poche parole chi vende e chi compra. Mettendo insieme import/export al primo posto c’è la Cina il cui mercato in questo senso è valso oltre i 54 miliardi di dollari. A seguire, ma con molto distacco, gli Usa con 23 miliardi e la Germania con 16 miliardi.