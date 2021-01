di Redazione online

Pharma Retail 2021: cosa è cambiato?

Strategie di Marketing & Sales verso la farmacia dopo il Covid 19

Virtual Training, 4 marzo 2021 – 09.30 – 13.00

Introduzione

In tutto il periodo della pandemia da Covid 19 la farmacia ha avuto un ruolo fondamentale come presidio sanitario continuativo sul territorio e punto di libero e pronto accesso per i cittadini. Il corso ha l’obiettivo di analizzare in che modo la situazione di emergenza sanitaria ha modificato il ruolo della farmacia all’interno del SSN e come di conseguenza dovranno essere ricalibrate le strategie di Marketing, Sales e Retail dell’industria verso la farmacia per massimizzare la performance e porre le basi per collaborazioni e sinergie innovative.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge alle imprese farmaceutiche e di dispositivi medici che commercializzano i propri prodotti in farmacia, ai farmacisti, ai distributori e alle associazioni di categoria.

Requisiti d’accesso

Corso base

Non sono richiesti particolari requisiti di accesso se non una conoscenza di base del mondo farmaceutico e delle relazioni commerciali tra l’industria e la farmacia

Che cosa imparerai

Partecipando al corso imparerai a:

Valutare le nuove “opportunità di mercato” che si sviluppano attraverso il riconoscimento del nuovo ruolo della Farmacia nel SSN da parte del cittadino

Riconfigurare la comunicazione verso la farmacia sulla base delle sue nuove esigenze in termini di spazi sicuri, counselling, delivery on e off line, gestione del category managment

Presidiare in modo più integrato il patient journey tenendo presenti le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal potenziamento della farmacia dei servizi

Valorizzare l’esperienza delle App di trasmissione della ricetta elettronica (codice NRE) da MMG a paziente e dal paziente alla farmacia (Facile di DottorFARMA, doFar, RicettainFarmacia) nell’ambito delle strategie di retail multicanale

Programma

Analisi dei dati di mercato 2020: trend per segmenti e impatti del mercato online

L’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e delle differenti situazioni di lock down sulle farmacie

Il valore strategico della supply chain e della vendita in farmacia per l’industria: cosa è successo durante la pandemia e cosa sta cambiando?

Ruolo della farmacia per il Market Access e il Patient Access: prospettive di riforma e nuovi modelli di business nel post Covid 19

Patient journey: i nuovi percorsi del paziente in remoto, tra nuove connessioni con gli studi medici e digitalizzazione della farmacia



Scheda docenti

Roberto Adrower, Professore a contratto di Marketing e Tecniche di Accesso al Mercato al corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Università La Sapienza di Roma, Titolare di Farmacia, Consulente. Dopo una lunga esperienza in posizioni di responsabilità nelle funzioni di Marketing, Supply Chain e Affari Regolatori di primarie aziende farmaceutiche, è approdato alla consulenza all’industria healthcare in ambito marketing & communication e supply chain. E’ titolare di farmacia ed è stato consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Marketing Farmaceutico. E’ autore di articoli e di pubblicazioni sul marketing farmaceutico e sul pharma retail.

Agostino Grignani, Amministratore Unico, Hexante e Managing Director, Cysed Opera da oltre 37 anni nell’ambito del settore farmaceutico e della cura della salute, sia presso l’industria che società di servizi. E’ stato tra il 2000 ed il 2009 amministratore delegato di IMS Health, maturando una approfondita conoscenza delle strutture dei dati sanitari e del loro utilizzo per l’industria Life science. Ha fondato nel luglio 2018 Cysed, società specializzata in progetti formativi per ridurre i rischi dei comportamenti umani in ambito Cyber Security. Attraverso la società Hexante, di cui è fondatore, si occupa di progetti connessi alla Sanità digitale.

