Ue si accorda con Pfizer/Biontech per altre 300 milioni di dosi di vaccino

Previsti 200 milioni di dosi subito più altri 100 milioni opzionali. La consegna del nuovo ordine dovrebbe arrivare nel secondo trimestre 2021

La Commissione Ue ha deciso, in accordo con Pfizer/Biontech, di estendere il contratto di acquisto di ulteriori dosi di vaccino. Con l’arrivo di altri 300 milioni di dosi il complessivo acquistato dall’Europa arriva a 600 milioni.

Nuovo accordo

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Ue ha offerto ai 27 Stati membri la possibilità di comprare 200 milioni di dosi subito, più altri 100 milioni opzionali. In questo modo, considerando i 300 milioni già comprati e pattuiti, la scorta europea per il vaccino delle due compagnie salirebbe a 600 milioni. La consegna del nuovo quantitativo dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2021.

I magazzini europei

Con il nuovo accordo le dosi totali che l’Ue avrebbe una volta consegnati i prodotti di tutte le compagnie con cui ha sottoscritto un contratto (AstraZeneca, Sanofi/Gsk, Moderna, Curevac, Pfizer/Biontech e Johnson&Johnson) salirebbero a 2,3 miliardi. Per ora gli unici preparati ad essere disponibili sul mercato sono quelli di Pfizer/Biontech e di Moderna la quale ha ricevuto l’ok dell’Ema e della Commissione tra il 6 e il 7 gennaio 2021. Al momento, come detto dalla stessa von der Leyen, sarà possibile vaccinare circa 380 milioni di persone in tutta l’Ue (l’80% circa della popolazione dell’unione).

Oltre l’Ue

Ma anche altrove ci si sta muovendo per rispettare le tabelle di marcia imposte dalla campagna vaccinale. In Gran Bretagna, dove il contagio è schizzato alle stelle (oltre 60 mila casi), il governo sta collaborando con Pfizer e AstraZeneca (il cui vaccino è stato approvato dal Mhra) per aumentare la produzione e sostenere la distribuzione. In Giappone è corsa contro il tempo per approvare quanti più vaccini possibili prima dell’inizio dei Giochi Olimpici (previsti lo scorso anno ma rimandati alla prossima estate). Il rischio di perdere di nuovo l’occasione di ospitare l’evento planetario per eccellenza sarebbe catastrofico sia da un punto di vista economico che di immagine. Ma il tutto dovrà essere fatto nel modo più rigoroso possibile limitando i contagi e garantendo una copertura vaccinale adeguata. Il problema sta proprio qui. Il Paese del Sol levante è già d’accordo con molte società farmaceutiche (120 milioni di dosi sia da Pfizer che da AstraZeneca, 50 milioni da Moderna e 250 da Novavax), ma ha delle difficoltà regolatorie non di poco conto che potrebbero ritardare l’immissione in commercio dei preparati. Il Marocco, altro Stato duramente colpito dalla pandemia ha approvato il vaccino di AstraZeneca e dal Sud Africa arriva la notizia che Aspen, la società di bandiera, è pronta a produrre i quantitativi necessari del vaccino di J&J (ma si attende l’approvazione nazionale), mentre il governo sta trattando per il vaccino indiano del Serum Institute. Il 6 gennaio il Perù ha stretto accordi con AstraZeneca e Sinopharm e lo stesso Kenya ha ordinato 24 milioni di dosi sempre da AstraZeneca.