Computer quantistici per la R&D, Boehringer Ingelheim si accorda con Google

L'accordo tra i due giganti punta a scoprire nuove frontiere nella ricerca e sviluppo dei farmaci per accelerarne la scoperta

I calcoli quantistici potrebbero entrare di impeto nella ricerca e sviluppo del biofarmaceutico. Boehringer Ingelheim ha stretto un accordo con Google proprio per scandagliare le potenzialità del calcolo quantistico e valutarne l’efficacia nell’ambito della ricerca clinica. I supercalcolatori sono già realtà, ma il computer quantistico è di una classe ancora poco sfruttata nell’ambito pratico.

L’obiettivo della partnership

Il progetto messo in piedi dai due giganti ha una durata triennale ed è il primo di questo tipo per la divisione di Intelligenza artificiale quantistica di Google. A fare da partner sarà un nuovo Quantum lab alla Boehringer che metterà insieme le competenze digitali della società e quelle farmaceutiche. “I computer quantici – spiega a Fiercebiotech Michael Schmelmer, membro del board di Boehringer – ha il potenziale per accelerare la R&D della nostra industria”.

Il potere della quantistica

Come detto i supercalcolatori esistono da tempo e già offrono un grande supporto alla ricerca scientifica. Si pensi al Marconi nostrano che ha una capacità di calcolo immensa e che permette in pochissimi secondi di elaborare miliardi di dati. Tuttavia i computer quantistici (che ancora non esistono nella pratica) non sono catalogabili come “computer classici”. Fino a oggi la potenza di calcolo di un computer è andata di pari passo con la miniaturizzazione dei circuiti che, a un certo punto, si è dovuta fermare. Al posto dei convenzionali bit (l’unità d’informazione binaria, indicate con le cifre 0 e 1 e codificate dai due stati “aperto” e “chiuso” di un interruttore) nel computer quantistico si usano i qubit, elementi base dell’informazione quantistica codificati dallo stato quantistico in cui si trova una particella o un atomo. Lo spin di una particella, per esempio, ha due stati che possono codificare informazioni binarie. A rendere interessanti, ai fini del calcolo, le particelle atomiche e subatomiche è il fatto che possono esistere anche in una sovrapposizione di stati, ampliando enormemente le possibilità di codifica delle informazioni, quindi permettendo di affrontare problemi estremamente complessi.