Digital health, la startup PatchAi chiude un round da 1,7 milioni di euro

Ha sviluppato un assistente virtuale che utilizza l'intelligenza artificiale per personalizzare il dialogo con il paziente. A partecipare all'operazione d'investimento sono stati Uv Cap, Sfem Italia e Healthware Ventures

PatchAi, startup italiana di digital health che si propone di migliorare la ricerca clinica grazie al focus sull’engagement del paziente, ha chiuso un round da 1,7 milioni di euro suddiviso in due tranche guidate rispettivamente da Uv Cap e Sfem Italia, con il follow-on di Healthware Ventures.

Espansione internazionale

Il round porta la startup di Padova accelerata in Silicon Valley da Plug and Play a 3 round chiusi, per un totale di 2,56 milioni di euro raccolti in due anni dalla sua costituzione. Un risultato degno di nota se si considera che in Italia, secondo un recente report di Dealroom, solo altre quattro startup italiane attive nel settore health tech hanno raccolto investimenti complessive per 5,2 milioni di euro. I capitali raccolti consentiranno a PatchAi di espandere il proprio business ad altre aree terapeutiche e scalare a livello internazionale.

La soluzione

PatchAi ha sviluppato un assistente virtuale empatico che utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare il dialogo con il paziente e raccogliere Conversational patient reported outcomes. Adottando un approccio patient-oriented, PatchAi è in grado di migliorare l’autogestione alla salute degli utenti, l’aderenza al protocollo e alla terapia mentre supporta le equipe di professionisti sanitari grazie alla disponibilità di dati in real-time.

I numeri

I dati preliminari sui pazienti che utilizzano PatchAi mostrano un’aderenza al protocollo fino al 95%, significativamente superiore rispetto agli altri applicativi presenti oggi sul mercato e fino a 9 volte superiore rispetto alle soluzioni cartacee. Il percorso è iniziato tra le corsie degli ospedali dove i quattro founder lavoravano nella ricerca clinica e nell’assistenza sanitaria con ruoli diversi, sperimentando in prima persona i bisogni dei pazienti e dei professionisti della salute.

“Quest’anno siamo cresciuti a tripla cifra; ora il team è composto da 25 “superstar”. Abbiamo in programma di crescere con la stessa velocità anche nel 2021. Questo successo non sarebbe stato possibile senza il sostegno concreto del Team, che si impegna quotidianamente a trasformare la nostra visione in realtà. Vogliamo che tutti si sentano protagonisti attivi, direttamente coinvolti e cooperativamente responsabili del nostro percorso di crescita” dice Alessandro Monterosso, Ceo e co-fondatore, PatchAi.

Gli investitori

“Siamo felici di avere identificato un’iniziativa interessante lanciata nel nostro territorio e abbiamo deciso di investire convinti sia dal modello di business che PatchAi sta proponendo sia dall’entusiasmo e dalle competenze del team” afferma Marco Stevanato, amministratore delegato di Sfem Italia.

“UV Cap ha creduto ed è stato coinvolto nel progetto PatchAi fin dall’inizio. La motivazione di allora è la stessa di oggi, ovvero esser parte attiva nel finanziare e partecipare alla definizione del panorama della sanità digitale in Europa. Siamo stati e siamo tuttora molto impressionati dal team, dal prodotto e dai benefici per i pazienti che il progetto PatchAi ha dimostrato finora” aggiunge Nicholas Vetter, Investment Manager di UV Cap.