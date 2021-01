Medtronic per l’Italia: partnership lavoro, formazione e mercato

Il più grande produttore mondiale di dispositivi medici ridisegna l'organizzazione in funzione dei nuovi servizi e per facilitare la penetrazione della tecnologia innovativa. L'impegno nel nostro Paese spiegato dall'amministratore delegato Michele Perrino. Dal numero 184 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON MEDTRONIC

Nuove strategie di crescita, evoluzione, investimenti, nuova occupazione, responsabilità sociale, formazione, accelerazione d’impresa, partnership: Medtronic Italia è in virtuoso tumulto, anche sulla spinta dei cambiamenti indotti da Covid-19. A spiegare cosa stia accadendo nel concreto – in tutto il mondo ma segnatamente da noi – è Michele Perrino, presidente e amministratore delegato di Medtronic Italia, che dal 1 novembre scorso ha assunto anche la carica di responsabile dell’area cardiovascolare (Cvg) per il Western Europe. Un mondo che non gli è nuovo, avendo peraltro guidato il CVG di Medtech Europe per cinque anni.

Un nuovo “Go to market”

Proprio il nuovo incarico di Perrino riflette la nuova strategia globale di Medtronic (il più grande produttore mondiale di dispositivi medici 29 miliardi di dollari fatturati nell’anno di esercizio 2020). A questa punta il ceo mondiale Geoffrey S. Martha, insediatosi ad aprile. Spiega Perrino: “È il più grande cambiamento che Medtronic abbia mai fatto, coerente con il lavoro iniziato 5-6 anni fa per un modello di go to market, centrato non solo sul prodotto ma sull’offerta di valore. Il precedente ceo (Omar Ishrak, n.d.r.) aveva impostato la visione, prevedendo e proponendo molte attività orizzontali, nuovi team, servizi e soluzioni integrate, lavorando su governance e offerta. Ora il progetto va avanti pragmaticamente anche per difendere e acquisire sempre più market share.

In che modo? “Dobbiamo essere in grado di anticipare e corrispondere sempre più e sempre meglio alle necessità di quel 20% dei nostri clienti da cui dipende l’80% del nostro fatturato, un terzo del quale circa si realizza proprio nel cardiovascolare. Con loro dobbiamo stringere partnership sempre più fondate sul valore di quello che produciamo” sintetizza Perrino. Evolvono le business unit, rafforzate dalle operating unit (OU) a supporto delle quali nascono centri di eccellenza regionali con competenze e autonomie in tema di R&D, Manufacturing, Commercial excellence etc. e i cosiddetti Commercial strategy overlay.

Questi ed altri cambiamenti sono finalizzati ad accrescere il potenziale dell’offerta tecnologica, anche sui mercati emergenti da cui dipende il 10% del fatturato globale. Un esempio: “Nel Western Europe – prosegue Perrino – il fatturato è rappresentato da più del 40% dal cardiovascolare e vale circa 3,2 miliardi di euro. Di questi più o meno la metà dipende dai clienti strategici ma in termini potenziali potrebbe valere tre volte tanto. Il Cardiovascolar Overlay ha quindi il mandato di proporre un’offerta nuova non solo in termini di tecnologia ma anche di servizi e soluzioni di tipo clinico, scientifico etc.”.

Facilitare l’accesso alle tecnologie

Il modello è coerente con gli orientamenti e la domanda espressa dai sistemi sanitari, anche nell’area della cronicità. Aggiunge il manager: “Penso agli impianti transcatetere di protesi valvolare aortica (Tavi, n.d.r.). Secondo i dati internazionali in Italia dovremmo avere un tasso di utilizzo superiore del doppio rispetto all’attuale. Se guardiamo la Francia e Germania, siamo molto indietro. Senza entrare nei dettagli, ciò vale per tutto il CVG, il diabete e la chirurgia mininvasiva: da noi la penetrazione della tecnologia è molto più bassa di quella attesa.

Non c’è una ragione per cui queste tecnologie non debbano essere usate di più. Sappiamo che esistono tantissime barriere, non solo commerciali ma in particolare di politica sanitaria. Quindi le OU devono focalizzarsi su questo. Poi c’è un’altra parte dell’organizzazione che deve lavorare sul lungo periodo e preparare il campo alle aree e alle nuove terapie su cui Medtronic si impegnerà sempre di più nei prossimi anni, a partire dall’intelligenza artificiale fino alla robotica passando per i data analytics, sensoring e tanto altro”.

Investimenti e occupazione

Parallelamente crescono gli investimenti del gruppo in Italia e anche gli occupati. Da noi Medtronic conta su circa 2500 dipendenti divisi tra otto società controllate (“la cessione degli impianti bresciani di Invatec alla svizzera Bci ha comunque permesso di mantenere i posti di lavoro e avviare un serio progetto industriale nonostante la pandemia, come ha riconosciuto lo stesso Governo” dice Perrino con orgoglio).

Ciò grazie all’aumento dei volumi produttivi in tempi di pandemia soprattutto nel distretto di Mirandola, in provincia di Modena, dove sono attivi gli impianti di Bellco (terapie e sistemi per il trattamento dell’insufficienza renale ) e Dar (materiali di consumo e ricambi per sistemi di ventilazione polmonare, anestesia, rianimazione etc. esportati in tutto il mondo). Nei mesi scorsi, nell’uno e nell’altro caso, la produzione è aumentata rispettivamente del 40% e 50% con turni di lavoro H24 sette giorni su sette. “Continuiamo ad assumere anche perché le esigenze resteranno molto alte nei prossimi 2-3 anni” conclude Perrino.

Altre testimonianze della “tenuta” di Medtronic nel corso dell’emergenza sanitaria. Dice Perrino: “Penso al nostro hub logistico di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, destinato ad avere ruolo molto rilevante in Europa, portando con sé l’espansione di spazi e persone”. Ma non solo. Nelle sedi Medtronic di Milano e Roma, al netto del normale turn over occupazionale, negli ultimi 12-13 mesi l’organico è cresciuto più del dieci per cento. “Tutti hanno conservato il loro posto di lavoro – dice Perrino – e non abbiamo usufruito di alcun tipo di sostegno o ammortizzatore sociale anche se avremmo potuto: tra febbraio e giugno scorso il nostro fatturato ha subito un calo di circa il 20% a causa del blocco delle procedure elettive e semi elettive negli ospedali”.

Connessioni

Nel corso della pandemia Medtronic Italia continua a investire in soluzioni digitali e connected care che si stanno traducendo in servizi essenziali per l’operatività del Ssn, favorendo il ripristino delle attività e garantendo un buon livello di assistenza da remoto ai pazienti cronici che utilizzano dispositivi impiantabili Medtronic. Ma non solo. “Ad esempio – prosegue Perrino – abbiamo messo gratuitamente a disposizione di quaranta ospedali italiani tra i più grandi e più impegnati nel Covid e anche di intere Regioni (es. Puglia) un nostro sistema (si chiama Get Ready, n.d.r.) che permette di connettere i pazienti a casa con i clinici afferenti a cinque aree cardiovascolari, alla chirurgia e alle neuroscienze. Si tratta di un’app che consente al paziente di non sentirsi solo e al medico, attraverso questionari ad hoc, di monitorare i pazienti gravi. Molti lo hanno promesso. Noi lo abbiamo fatto”.

Formazione e accelerazione d’impresa

A proposito di responsabilità. Medtronic Italia è impegnata da tempo in un intenso programma denominato Open Innovation Lab attraverso il quale la società sostiene talenti e cerca competenze, per portare sul mercato le idee più promettenti. Gli strumenti sono formazione e supporto di impresa. Il “luogo” deputato è disseminato ad oggi in quattro hub nazionali (Milano, Napoli, Mirandola e Lecce) nei quali si esercitano collaborazioni di alto profilo con università, centri di ricerca e altre aziende, in un’ottica di apertura e contaminazione reciproca.

In ognuno di questi hub sono attivi o stanno per esserlo corsi di formazione e master abilitanti (l’esperienza pilota partita tre anni fa a Milano prende il nome di Make) aperti a laureati, laureandi ma anche a manager che vogliano saperne di più – ad esempio – di temi attuali sul regulatory, supply chain, sanità di valore, etc. “Le persone entrano nel corso – spiega Perrino – con la possibilità di appropriarsi dei nuovi temi della salute, non solo per essere assunti da noi. Lo facciamo con il meglio del meglio della didattica e dei docenti, coinvolgendo ceo di altre aziende, dando anche la possibilità ai ragazzi di toccare con mano cos’è l’R&D, l’intelligenza artificiale, il machine learning etc.”.

La restituzione all’Italia

“Abbiamo creato le fondamenta – spiega Perrino – per un laboratorio a cielo aperto. In Open Innovation Lab ogni hub sviluppa un tema. Milano lavora per diventare la capitale europea della digital health. Il focus di Mirandola è sullo sviluppo di bioplastica, stampa 3D, economia circolare e medical waste. Lecce studia sensoring e monitoring, sulla scia di un’expertise specifica costruita dal CNR e dall’IIt di Genova. A San Giovanni a Teduccio, nella zona est di Napoli, si sta realizzando un bellissimo patto tra l’università Federico II e imprese del calibro di Apple e Cisco, più una miriade di soggetti. Vogliamo operare come first mover per sviluppare proprio qui i progetti della connected care, insieme ad una delle università storiche e più attive nell’ingegneria biomedica, attirando chiunque abbia idee valide”.

A Napoli come a Lecce esistono spazi fisici che Medtronic occuperà e metterà a disposizione a partire da gennaio. Conclude Perrino: “Si tratta di aree modulari per meeting e project working. Ma più persone e aziende di buona volontà e grande reputazione arriveranno, meglio sarà. Non è un progetto Medtronic ma di Medtronic per l’Italia”.

In collaborazione con Medtronic