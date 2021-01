Tls e Agenzia Industrie difesa: accordo per un polo di ricerca e sviluppo di vaccini e anticorpi

L'intesa quinquennale ha l'obiettivo di creare un hub di R&D affinché chiunque possa portare avanti nuove sperimentazioni

Presentato oggi l’accordo di collaborazione tra la Fondazione Toscana Life Sciences (Tls) e l’Agenzia Industrie Difesa (Aid) per il coinvolgimento di una sua Unità Produttiva, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare (Scfm) di Firenze, nella realizzazione di un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini e anticorpi.

L’intesa

L’accordo di durata quinquennale prevede la condivisione di competenze, know how e piattaforme tecnologiche delle due realtà finalizzato a specifiche attività di ricerca e sviluppo. “L’intesa con Tls – ricorda il Direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, Nicola Latorre – rappresenta una ulteriore occasione per “fare sistema” con una delle eccellenze italiane e contribuire così a sviluppare la necessaria autonomia del nostro Paese nel settore sanitario. Del resto l’intero sistema difesa oltre a garantire il fondamentale supporto logistico in tutta la gestione della crisi pandemica e ora della campagna vaccinale, si è fatto promotore di una serie di attività di ricerca e sviluppo e ha messo a disposizione del Paese le proprie risorse di assetti, tecnologie e personale anche in questo momento così difficile”. L’accordo prevede, inoltre, la costituzione da parte di Agenzia industrie difesa di un gruppo di lavoro in stretto coordinamento con il Ministero della difesa e la Fondazione Tls, oltre che una cabina di regia (composta da rappresentanti di entrambe le parti) e di un tavolo tecnico-scientifico, composto da sette professionalità del settore, che avrà il compito di provvedere alla redazione del piano operativo e di formulare proposte per le future attività di collaborazione. “Abbiamo sposato ben volentieri questo progetto per creare una collaborazione che prevederà la realizzazione del reparto per le preparazioni parenterali del Scfm con all’interno nuove tecnologie, sia per la produzione ordinaria di vaccini e anticorpi, sia per le preparazioni straordinarie. nell’ordinario diprodurre vaccini, anticorpi e tutto quello che puà servire nel paese e perle preparazini straordinarie”, ha detto Antonio Medica, Direttore del Scfm. “Non è escluso che faremo anche delle assunzioni nei prossimi anni”, conclude. Sulle risorse umane si è speso anche Andrea Paolini, Direttore generale della Fondazione Toscana Life Sciences secondo cui “una parte rilevante del processo non prescinde dalle competenze che le parti metteranno in gioco e che dovranno essere in continuo aggiornamento”.

Gli investimenti

Sul fronte degli investimenti al momento non ci sono evidenze particolari. Sempre Latorre specifica che il piano degli investimenti deve ancora essere definito e lo sarà non appena sarà pronto il piano operativo. “Bisogna lavorare per step”, continua il senatore.

L’edificio “23”

Fabrizio Landi, Presidente di Fondazione Tls, spiega che nei piani è prevista anche la riattivazione del cosiddetto “Edificio 23”, ossia la struttura un tempo di pertinenza di Gsk. “Fino al 2015 produceva vaccini influenzali, ma ora lo vogliamo riattivare grazie ai tecnici dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Non produrrà – continua Landi – solo serie pilota di farmaci per la nostra ricerca, bensì sarà messo a disposizione delle aziende che vorranno occuparsi di Covid-19 e che sono state costrette ad andare all’estero per fare ricerca. Non parliamo di produzione di massa, ma permettà alle grandi società, alle startup o a gruppi di ricerca di produrre quantità limitate durante la sperimentazione cliniche. A mio avviso – conclude il presidente – questa struttura dovrebbe diventare parte del monitoraggio per le possibili future pandemie”.

Sicurezza nazionale

L’accordo tra una fondazione no-profit nel campo healthcare e gli apparati dello stato di stampo militare suggerisce una riflessione. Gli stessi Latorre e Landi forniscono alcuni spunti. “Riteniamo che il sistema difesa, per l’impatto che ha nella sicurezza nazionale, debba dare il suo contributo, soprattutto in un momento di crisi pandemica come questa. Le forze armate stanno svolgendo non solo da supporto logistico come hanno fatto nella prima fase della pandemia e tutt’ora fanno, ma il ministro della Difesa ha insistito affinché si vada oltre. La vigilanza contro la pandemia va oltre la battaglia contro Covid”, ha detto Latorre a cui ha fatto eco proprio Landi: “Quando parliamo di pandemia, è naturale che parliamo anche di sicurezza nazionale. La stessa sanità è vicina al concetto di difesa, esattamente come la realtà militare. Entrambe difendono da attacchi esterni”.