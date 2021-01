Omeopatia a supporto delle cure oncologiche: un’esperienza di integrazione lunga decenni

Negli ospedali francesi i pazienti oncologici sono curati da una équipe multidisciplinare. Jean-Claude Karp, medico specialista in omeopatia, consulente nel Servizio di oncologia e radioterapia dell’ospedale di Troyes, racconta come funziona tale modello. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

L’omeopatia a supporto delle cure oncologiche è un’esperienza integrata portata avanti da molti anni. L’esempio più significativo è quello degli ospedali francesi, in cui – per legge – i pazienti oncologici sono curati da una équipe multidisciplinare. Tra i diversi specialisti a supporto dei pazienti oncologici, infatti, ci sono anche gli omeopati. A spiegare come funziona tale modello, le caratteristiche e il perimetro di intervento è Jean-Claude Karp, medico specialista in omeopatia, consulente del servizio di oncologia e radioterapia dell’ospedale francese di Troyes. Lo ha fatto in una recente intervista pubblicata sul portale unasalute.it, lo scorso novembre.

“Ho deciso di approfondire le mie conoscenze sull’omeopatia – spiega Karp – non senza dubbi iniziali sul suo funzionamento e sulla sua efficacia. Durante il periodo di formazione ho avuto modo di confrontarmi con colleghi che già la praticavano. Inizialmente l’ho utilizzata in terapia per casi non gravi con ottimi risultati. È stata proprio l’esperienza diretta con questi pazienti a farmi rendere conto degli effetti che queste cure avevano sul loro organismo. Mi sono accorto che, rispetto alla medicina di base, l’omeopatia mi permetteva di disporre di trattamenti più facilmente calibrabili in base alle specifiche esigenze dei pazienti”.

Il trattamento dei malati oncologici

Il trattamento dei pazienti oncologici arriva però con il tempo. “All’epoca dei miei studi, circa tren’anni fa – prosegue Karp – il consiglio era quello di ricorrere a medicinali omeopatici per le sole patologie funzionali. Non per quelle organiche in quanto, per queste ultime, non si considerava opportuno praticare l’omeopatia. C’era molto timore nel trattare direttamente patologie complesse, come l’infarto o i tumori, con quelli che venivano considerati ‘semplici granuli’.

“Venivamo scoraggiati a prendere in carico malati con quelle patologie. Così facendo, però, mi sembrava quasi di abbandonare i miei pazienti proprio nel momento in cui avevano più bisogno. E così ho cominciato a piccoli passi a interessarmi anche a patologie più complesse. Ben presto mi resi conto che l’omeopatia poteva essere utilizzata a supporto delle altre cure. All’inizio l’ho fatto con discrezione perché c’era molto scetticismo a riguardo. In seguito, avendo constatato che le cure omeopatiche in affiancamento alle terapie tradizionali fornivano buoni risultati, ho iniziato a condividere con gli oncologi i risultati ottenuti. Ho specificato che non si trattava di cure alternative, ma di interventi su alcuni effetti collaterali dei tumori e delle terapie per trattarli, come la diarrea, la fatica, l’apatia. Gli oncologi hanno quindi iniziato a monitorare i miei risultati e col tempo si sono convinti dell’efficacia degli esiti ottenuti”.

Omeopatia a supporto dei malati oncologici, lo scenario francese

Oggi in Francia un malato oncologico ha intorno a sé un’équipe medica che raccoglie diverse specializzazioni, non solo il chirurgo. Il primo a volere questa tipologia di approccio è stato Jacques Chirac, assicurando così ad ogni malato oncologico l’accesso alle cure più efficaci. “Varie specializzazioni sono aggregate in un unico centro oncologico, in modo da poter avere servizi multidisciplinari a disposizione del malato”, sottolinea Karp. “In seguito, si è sistematizzato lo scambio di informazioni attraverso “riunioni di concertazione multidisciplinari”, ossia riunioni obbligatorie sul singolo caso in cui l’oncologo di riferimento del malato sottopone il dossier ad altri esperti, affinché insieme si determinino le cure necessarie al caso specifico. Tra i medici coinvolti di solito ci sono l’oncologo, il chirurgo, il radioterapeuta, ecc. Questo iter è integrato nel “Plan cancer” – un piano contro il cancro – e viene attuato per tutti i malati, in modo che ricevano un parere collegiale”.

L’obbligatorietà

Il processo appena descritto è diventato obbligatorio in Francia con l’approvazione del secondo “Plan Cancer” (2009-2013). Come testimonia Karp “Le cure di supporto, che adesso sono a disposizione in tutti i centri, riguardano i trattamenti atti a risolvere effetti collaterali come nausea, dolori o stanchezza attraverso, per esempio, l’attività fisica, l’agopuntura e l’omeopatia. Gli omeopati sono quindi legittimati a operare in quest’ambito. Noi non interveniamo direttamente sul tumore, ma operiamo in parallelo a complemento delle cure specifiche. Dopo tanti anni di esperienza posso dire che per l’omeopatia trovare un ruolo nelle cure di supporto è abbastanza naturale e introdurre questo approccio integrato in Francia non è stato un problema perché l’omeopatia era già molto diffusa e largamente riconosciuta. Attualmente si valuta che il 40-50% dei pazienti oncologici ricorrano all’omeopatia come terapia di supporto, sia perché consigliati dal medico sia perché già convinti di farne uso”.

In collaborazione con Boiron Italia