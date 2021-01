Audit a distanza per certificare i dispositivi medici, l’Europa apre alla possibilità

La soluzione sarà temporanea finché non sarà di nuovo possibile svolgere ispezioni in loco. Le aziende dovranno provare di volta in volta quali sono gli impedimenti che obbligano a verifiche da remoto

Una notizia che l’industria medtech europea attendeva da almeno un anno. Dopo la vittoria con lo spostamento dell’entrata in vigore del Mdr al 2021 (anziché 2020) e la delusione per il fallito slittamento dell’Ivdr (2022), ora arriva una nuova boccata d’ossigeno per gli organismi notificati grazie all’apertura che i decisori europei hanno concesso agli audit a distanza per certificare i dispositivi medici.

Il sì

Non era scontato che il braccio di ferro tra istituzioni (più restie all’idea) e le aziende (più favorevoli) si risolvesse in questo modo. Durante il 2020 le varie associazioni di categorie avevano fatto appelli su appelli per spiegare la situazione e far luce sulle difficoltà, causa Covid, che il mondo medtech europeo stava affrontando per certificare tutti i dispositivi medici in arrivo entro le date stabilite dai nuovi regolamenti. L’audit a distanza era una soluzione auspicata da molti e alla fine, seppur obtorto collo, l’Ue ha detto sì. Ma non è tutto oro quel che luccica. La comunicazione della Commissione europea dell’11 gennaio 2021 spiega: “Sia l’industria sia gli organismi notificati hanno chiesto di poter adottare misure straordinarie temporanee, tra cui audit a distanza, in relazione agli audit che gli organismi notificati devono svolgere in loco a norma dei regolamenti sui dispositivi medici. I potenziali rischi connessi all’incapacità degli organismi notificati di svolgere attività di valutazione della conformità nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti restrizioni di viaggio sono stati analizzati dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (Mdcg) nelle riunioni di ottobre e dicembre 2020. Il gruppo Mdcg, con il sostegno della grande maggioranza degli Stati membri, ha riconosciuto pertanto la potenziale necessità, in circostanze eccezionali, di adottare misure straordinarie temporanee, compresi audit a distanza”. Apertura sì, ma con cautela.

Misura temporanea

Nel documento la Commissione tiene a precisare che la misura è temporanea causa pandemia e che la priorità rimane e rimarrà l’ispezione in loco. Inoltre, spiega sempre l’esecutivo Ue “qualsiasi decisione di un organismo notificato in materia di certificazione dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario per consentire che un adeguato audit in loco sia effettuato il più rapidamente possibile”. In aggiunta, la possibilità di fare le ispezioni da remoto sarà concessa solo a seguito di una verifica “caso per caso” e “le singole circostanze dovrebbero essere documentate e debitamente comprovate dall’organismo notificato”.