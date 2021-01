Consip aggiudica accordo quadro da 103 milioni per le suture chirurgiche

Ribasso di circa il 10% rispetto ai prezzi medi praticati alle amministrazioni. Obiettivo garantire una scelta ampia di dispositivi in base a indicazioni mediche, intervento da eseguire, tipologia di paziente e anatomia dei diversi tessuti e organi

Consip aggiudica un nuovo accordo quadro per le suture chirurgiche dal valore di 103 milioni di euro. L’iniziativa, la seconda messa in campo dalla centrale acquisti della Pa in questo campo specifico, punta a garantire la scelta del prodotto più adatto alle esigenze cliniche in base alla tipologia del paziente. Per la prima volta è stato aggiudicato un loto dedicato alle suture chirurgiche autobloccanti.

L’accordo quadro

L’accordo quadro, spiega Consip in una nota, prevede più aggiudicatari per i singoli lotti e avrà una durata di 12 mesi (rinnovabili per ulteriori 12), durante i quali le strutture sanitarie pubbliche potranno stipulare, sulla base delle proprie esigenze (cosiddetto criterio della “scelta clinica”), appalti specifici della durata di 24 mesi. Secondo Consip, i prezzi offerti hanno fatto registrare un ribasso di circa il 10% rispetto ai prezzi medi praticati alle amministrazioni.

Test sulla qualità

La qualità dei prodotti è stata valutata attraverso prove pratiche su simulatori di tessuto. I chirurghi esperti nella chirurgia generale, nominati come membri di commissione, hanno effettuato le prove di valutazione applicando le “Linee guida per l’esecuzione delle prove di valutazione” – che definiscono i passaggi standard per una corretta e uniforme modalità di esecuzione della sutura – redatte con lo scopo di accrescere la trasparenza e l’oggettività della valutazione discrezionale.

Sia l’impianto di gara che la stesura della documentazione hanno visto il contributo dell’Associazione chirurghi degli ospedali italiani (Acoi) e della Società italiana di chirurgia (Sic).