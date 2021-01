Un passo avanti per memorizzare dati nel Dna delle cellule viventi

Continuano i tentativi di immagazzinare dati nel Dna delle cellule viventi. Gli ultimi a provarci con successo sono stati i ricercatori della Columbia University di New York che hanno utilizzato la tecnica di editing genetico Crispr. Il lavoro è stato pubblicato su Nature chemical biology

Continuano i tentativi di immagazzinare dati nel Dna delle cellule viventi. Gli ultimi a provarci con successo sono stati i ricercatori della Columbia University di New York che hanno utilizzato la tecnica di editing genetico Crispr, per inserire sequenze di Dna specifiche che codificano dati binari nelle cellule batteriche. Assegnando diverse disposizioni di queste sequenze di Dna a diverse lettere dell’alfabeto inglese, i ricercatori sono stati in grado di codificare il messaggio di testo di 12 byte “ciao mondo!” nel Dna all’interno delle cellule di E. coli. Harris Wang a capo della ricerca e il suo team sono stati poi in grado di decodificare il messaggio estraendo e sequenziando il Dna batterico. Il lavoro è stato pubblicato su Nature chemical biology.

Come si memorizzano i dati nel Dna

Per memorizzare i dati nel Dna i ricercatori in genere convertono la stringa di uno e zeri digitali di un file di dati in combinazioni delle quattro basi della molecola: adenina, guanina, citosina e timina. Quindi usano un sintetizzatore di Dna per scrivere quel codice nel genoma. Ma l’accuratezza della sintesi del Dna diminuisce con l’aumentare della lunghezza del codice, quindi i ricercatori in genere suddividono il loro file in blocchi e li scrivono in frammenti di lunghezza compresa tra 200 e 300 basi. A ogni frammento viene assegnato un indice per identificare la sua posizione nel file e i sequenziatori di Dna quindi leggono i frammenti per riassemblare il file. Ma la tecnologia è costosa, fino a 3500 dollari per sintetizzare 1 megabit di informazioni. E le fiale di DNA in cui sono immagazzinate le informazioni possono degradarsi nel tempo.

Dati a lunga conservazione

“Il settore sta progredendo in modo esponenziale e questo lavoro lo dimostra” ha affermato George Church dell’Università di Harvard, non coinvolto nel lavoro. Secondo Wang il Dna contenuto all’interno delle cellule viventi potrebbe conservarsi più stabilmente e a lungo termine in condizioni imprevedibili. Mentre il Dna tenuto fuori dalle cellule può essere degradato, i batteri hanno la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente e possono sopravvivere in condizioni difficili. “Quello che offri inserendolo all’interno della cellula è che il Dna è protetto dalla cellula e dal meccanismo che la cellula ha per proteggere il suo Dna” ha aggiunto.

“Potrebbe essere molto interessante per l’archiviazione a lungo termine” ha affermato Thomas Heinis dell’Imperial College di Londra. Ma quando i batteri si adattano e cambiano, anche il loro Dna cambia e questi cambiamenti potrebbero influenzare le informazioni codificate, afferma Heinis. “Ci sono molte fonti di errore, una delle principali sono le mutazioni nel Dna durante la replicazione cellulare”.

I precedenti

Il Dna è interessante per l’archiviazione dei dati per diversi motivi. In primo luogo, è più di 1000 volte più denso dei dischi rigidi più compatti, il che gli consente di memorizzare l’equivalente di 10 film digitali a lunghezza intera nel volume di un granello di sale. E poiché il DNA è fondamentale per la biologia, le tecnologie per leggerlo e scriverlo dovrebbero diventare più economiche e più potenti con il tempo. Motivo per cui sono in tanti a provarci.

Lo scorso 13 novembre due aziende, Microsoft, Illumina e Twist si sono alleate per rendere i big data più piccoli in modo da inserirli negli archivi del Dna. I ricercatori di Microsoft e dell’Università di Washington lo scorso anno avevano sviluppato il primo dispositivo al mondo per l’archiviazione del Dna, in grado di eseguire automaticamente l’intero processo. Nel 2017 un gruppo di Harvard aveva già utilizzato Crispr per registrare immagini di una mano umana nel genoma di E. coli, che sono state lette con una precisione superiore al 90%. E i ricercatori dell’Università di Washington e Microsoft Research hanno sviluppato un sistema completamente automatizzato per scrivere, archiviare e leggere i dati codificati nel Dna.

Un piccolo passo in avanti

Restano però le sfide di costi e la velocità di lettura e scrittura del Dna, che devono diminuire ulteriormente se l’approccio è quello di competere con l’archiviazione elettronica. Secondo Nick Goldman dell’EMBL-European Bioinformatics Institute di Cambridge, nel Regno Unito si è ancora molto lontani dall’avere un sistema funzionante che sostituisca i nostri dispositivi digitali, “ma è un piccolo passo verso qualcosa che potrebbe farlo” ha concluso.