Veterinari Ssn: dal 2021 aumentano gli stipendi

Con un fondo da 500 milioni, previsto dalla legge di Bilancio, il Governo finanzia l’incremento (+27%) dell’indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti medici, veterinari e sanitari. Si va da 35 a 380 euro in più in busta paga in base a ruolo e anzianità

Aumentano gli stipendi dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn. Da gennaio 2021 troveranno in busta paga da 35 a 380 euro in più, in base al ruolo e all’anzianità. È l’effetto di una misura dell’ultima legge di Bilancio, che stanziato 500 milioni di euro per finanziare un aumento (+27%) dell’indennità di esclusività di rapporto.

L’impegno mantenuto da Speranza

“Il Governo, grazie all’impegno convinto del ministro della Salute Roberto Speranza, ha fatto un primo importante passo verso la rivalutazione del personale del Ssn”, commenta in una nota Aldo Grasselli, presidente della Fvm (Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari).

“Una grande operazione di ristoro – per coloro che hanno affrontato in prima linea la pandemia. L’importanza del dato – continua Grasselli – è evidente se si considera che l’ultimo contratto, arrivato a dicembre 2019 dopo 10 anni di attesa, ne aveva distribuiti 490 E’ molto rilevante il fatto che non si sia trattato di un aumento “una tantum” ma che – invece – sia stata aumentata una indennità che è pensionabile e concorre all’incremento della “liquidazione” e che, dal 2020, è finalmente entrata a far parte della massa salariale, condizione che determina il suo inserimento nel valore complessivo degli stipendi, i quali dovranno essere rivalutati anche per la parte appena erogata secondo le percentuali stabilite dal Governo e dalle Regioni al rinnovo del CCNL 2019-2021”.

Gli aumenti

Una tabella del sindacato esemplifica gli aumenti che dovranno essere corrisposti in busta paga con decorrenza dal mese di gennaio 2021, o successivamente come arretrati:

“Le nostre richieste sono state ascoltate. Quando gli impegni sono mantenuti bisogna renderne merito a chi li ha portati a termine: il ministro Speranza”, ribadisce infine Grasselli.