Entro febbraio disponibile il bando Start-Up di Airc per il 2021

È atteso per fine febbraio il bando per grant Start-Up di Airc, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, rivolto a giovani ricercatori – preferibilmente sotto i 35 anni – con un’importante esperienza di ricerca all’estero, che vogliano avviare il proprio laboratorio presso un ente di ricerca in Italia. Il finanziamento, di durata quinquennale, ha un importo massimo di 200.000 euro all’anno e può coprire i costi di ricerca, lo stipendio di due persone che lavorano al progetto e, per rendere più semplice il rientro in Italia, anche lo stipendio del ricercatore.

Il sistema peer review di Airc

I ricercatori interessati, di qualunque nazionalità, potranno presentare un progetto di ricerca sul cancro. Le proposte saranno valutate da una commissione di revisori internazionali, secondo il rigoroso metodo del peer review che Airc applica a tutti i propri bandi. I revisori valuteranno non solo la validità, fattibilità e rilevanza della ricerca proposta, ma anche la maturità scientifica e il grado di indipendenza del candidato.

50 i ricercatori sostenuti dal bando Start-Up Airc

Il processo di valutazione tramite peer review è molto competitivo e, oltre a basarsi su criteri importanti come la rilevanza al cancro e l’innovatività, seleziona quei ricercatori che hanno dimostrato di avere le potenzialità per avviare una ricerca indipendente. Grazie al bando Start-Up, Airc ha già sostenuto 50 ricercatori, contribuendo al rientro in Italia di giovani promettenti e permettendo la nascita di numerosi nuovi gruppi di ricerca indipendenti.

Maggiori informazioni e dettagli sui criteri di ammissione sono disponibili su questa pagina del sito direzionescientifica.airc.it. Il bando Start-Up 2021 sarà pubblicato sul sito AIrc, con deadline a marzo.