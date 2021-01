di Redazione online

Collaborare con il No-Profit: aspetti legali e regolatori delle collaborazioni tra industria e associazioni di pazienti

Webinar, 6 maggio 2021, ore 10.00 – 12.00

Introduzione

Sempre più industria, pubblica amministrazione e associazioni, si muovono in sinergia per migliorare la qualità di vita dei pazienti e rispondere con tempestività ed efficienza ai bisogni urgenti del settore salute. Diventa perciò prioritario e strategico identificare gli strumenti più idonei per consentire ai diversi player di interagire in “compliance” evitando potenziali conflitti di interesse.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge all’industria healthcare con particolare riferimento alle funzioni:

Legale, Regolatorio, Patient Engagement, Market Access

Associazioni pazienti e no-profit

Aziende sanitarie e ospedaliere

Requisiti d’accesso

Corso base

Il corso presuppone una conoscenza di base delle dinamiche che regolano le relazioni tra l’industria e le associazioni di pazienti.

Che cosa imparerai

Partecipando al webinar, attraverso l’approfondimento della normativa e un insight sulle best practice di aziende leader, imparerai a:

Identificare i principali rischi di compliance che si incontrano nelle collaborazioni con associazioni no profit

Gestire in modo adeguato e conforme alla compliance le relazioni e le progettualità con le associazioni

Programma

Il contesto normativo e regolatorio. Il D.lgs 231/2001 si applica al no-profit? Quali i requisiti?

Le novità introdotte dalle Linee Guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali

Pubblica Amministrazione: adempimenti attuativi della Legge n. 190/12 (PNA/PTPC e Codici di Comportamento)

Focus su Associazioni Pazienti: relazioni con l’industria Healthcare:

Decalogo e Compliance guideline (elementi di controllo e “best practice”):

– Il patient empowerment. Finanziamenti: donazioni e atti di liberalità, sponsorizzazione e contratti di service

– Il conflitto di interesse: il rischio di influenzare o interferire sul rapporto dei pazienti con i loro medici curanti e/o la terapia scelta. Il rischio della promozione impropria dei farmaci

– Il nuovo Codice Deontologico Farmindustria (luglio 2019) in vigore da gennaio 2020

Scheda docente

Giuseppe Palmieri, Senior Consultant in ambito regolatorio e Compliance; Vice Presidente, Osservatorio 231 Farmaceutiche.

Dopo una lunga carriera nel settore farmaceutico nelle funzioni Marketing, Vendite e Compliance in aziende multinazionali in diversi segmenti di mercato (farmaci etici, mezzi di contrasto per l’imaging diagnostico, dispositivi medici, strumenti elettromedicali), dal 2017 si occupa di consulenza organizzativa, manageriale e strategica.

È membro di Organismi di Vigilanza (OdV ex D.lgs.231/2001) e collabora come project leader e responsabile scientifico per enti di formazione in ambito Corporate Governance e Data Protection.

Dal 2007 ad oggi è Vice-Presidente dell’Osservatorio 231 Farmaceutiche.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario