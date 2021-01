Epilessia, la promessa del farmaco

Con l'acquisizione della società svizzera Arvelle Therapeutics per 960 milioni di dollari e la licenza esclusiva per Ue, Svizzera e Regno unito del farmaco antiepilettico cenobamato, Angelini Pharma potenzia il suo portfolio prodotti in area SNC. Parla Rosita Calabrese, Country Manager Italia

La promessa del farmaco. Con la recente acquisizione da parte di Angelini Pharma della società biofarmaceutica svizzera Arvelle Therapeutics per 960 milioni di dollari, la multinazionale italiana guidata da Pierluigi Antonelli si è portata a casa nelle scorse settimane la licenza esclusiva per Ue, Svizzera e Regno Unito del farmaco antiepilettico cenobamato. In Europa l’approvazione EMA è prevista nel primo semestre 2021. Già approvato negli Usa, il cenobamato è considerato Promising Innovative Medicine dall’MHRA del Regno Unito. I principali studi clinici (fasi 2 e 3) hanno documentato l’efficacia del farmaco nel ridurre la frequenza delle crisi (mediana del numero di episodi), con un maggior numero di pazienti che hanno ottenuto una riduzione del 50% rispetto al placebo.

Internazionalizzazione e non solo

Rosita Calabrese, da luglio scorso Country Manager Italia di Angelini Pharma, spiega le prospettive della società, seguite all’acquisizione di Arvelle. “L’obiettivo è duplice: favorire l’espansione di Angelini in ambito internazionale, soprattutto europeo, e posizionarci come big player: Angelini da sempre impegnata nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) con l’acquisizione di Arvelle fa un salto in avanti nel ranking delle aziende specializzate in quest’area. Adesso con il cenobamato possiamo entrare in un ambito terapeutico per noi ancora scoperto, proponendo una pluralità di opzioni ai pazienti che soffrono di depressione, psicosi, schizofrenia, disturbo bipolare, patologie degenerative e ora epilessia. Per un’azienda che mette il paziente al centro, vuole internazionalizzarsi e agire come una multinazionale si tratta di un passaggio importante”.

Il portfolio SNC

Con il cenobamato, Angelini Pharma aggiunge un tassello fondamentale al proprio segmento Specialty Care, che affianca quello della Primary care e dell’OTC. Nel dettaglio, il nuovo farmaco si aggiungerà a un portfolio prodotti destinati al SNC che comprende cinque specialità: trazodone (disturbi depressivi con e senza componente ansiosa); paroxetina (depressione maggiore, disturbo ossessivo compulsivo, attacchi di panico, disturbo d’ansia sociale/fobia sociale etc.); litio (disturbo bipolare); lurasidone (disturbi psicotici e schizofrenia); L-alfa-glicerofosforil-etanolamina monoidrata (sindromi involutive cerebrali dell’anziano). “L’area più sfidante – conferma Rosita Calabrese – è quella della demenza, che purtroppo al momento ha le minori prospettive terapeutiche”.

L’attenzione agli unmet needs

L’ambizione dell’azienda, come conferma Rosita Calabrese, è rispondere ai bisogni insoddisfatti, come nel caso dell’epilessia. “Efficacia e tollerabilità sono sempre i principali bisogni da considerare, soprattutto nella gestione del paziente cronico. Nell’ambito del SNC, delle patologie psichiatriche e neurologiche il tema di recovery del paziente, spesso giovane, è chiave ed avere una risposta al problema significa anche consentirgli di tornare a una vita normale. Nel mondo dell’epilessia c’è un’ulteriore necessità: oltre il 30% delle persone che ne soffre non risponde alle terapie. In Italia, questo significa che su mezzo milione di pazienti affetti da epilessia, circa 120-150 mila persone sono potenzialmente senza una cura specifica. Siamo convinti che cenobamato possa fare la differenza per medici e pazienti”.

Lo sguardo sul mercato

Con l’acquisizione di Arvelle e la licenza del farmaco anti-epilettico, Angelini Pharma non ha al momento in pancia ulteriori operazioni finanziarie, avendo peraltro rilevato la linea Thermacare da GSK a marzo scorso. La ricerca di opportunità sul mercato comunque non si ferma. “Guardiamo soprattutto all’area delle rare diseases – aggiunge Calabrese – su scala europea e mondiale. A priori non escludiamo potenziali partnership ma concretamente adesso non c’è nessun progetto”. Guardare al mondo esterno è sempre importante. “Siamo all’inizio di un’avventura che, come ha detto il nostro Ceo Pierluigi Antonelli, durerà almeno dieci anni, lungo le assi della salute mentale, delle malattie rare e della consumer healthcare. In quest’ottica non solo coglieremo le opportunità se ci capitano ma ce le andremo proprio a cercare”. Su quest’ultimo punto – come sottolinea ancora Rosita Calabrese – il grande lavoro di squadra che ha già portato alle acquisizioni di Thermacare prima e di Arvelle poi, è stato reso possibile dalla sintonia e dal forte mandato ricevuto dagli azionisti, come sottolineato proprio dalle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni, rispettivamente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Angelini Holding: “Quello di Arvelle è l’investimento più significativo nella storia del nostro gruppo ed è la conferma dell’impegno in ambito farmaceutico, che resta il nostro business principale”. Un contesto stimolante per Rosita Calabrese: “Licensing e acquisizioni sono aspetti fondamentali in un progetto di trasformazione e di espansione, ed è entusiasmante farne parte. Il nostro obiettivo è raggiungere il 15% di investimenti in R&D nei prossimi anni e aver acquisito la start up Arvelle Therapeutics è un importante passo in quella direzione”.