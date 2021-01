Potrebbe rallentare (temporaneamente) la distribuzione dei vaccini Pfizer/Biontech, l’Europa è preoccupata

La società americana ha dichiarato che i ritardi sarebbero imputabili a una ristrutturazione degli impianti produttivi di Puurs, in Belgio. Il Ceo Albert Bourla, nonostante le preoccupazioni evidenti degli Stati membri, ha rassicurato sulla fornitura delle dosi pattuite entro il primo trimestre

C’è preoccupazione nell’aria e molti leader europei mugugnano sui possibili, anzi, ormai certi, ritardi nella distribuzione dei vaccini Covid da parte di Pfizer e Biontech. Le conferme di questo rallentamento, che potrebbe protrarsi per tre o quattro settimane tra gennaio e febbraio, arrivano da più parti. Dal governo tedesco, dall’azienda stessa e da sei ministi della salute nord europei che hanno scritto alla Commissione di intervenire nei confronti dell’azienda.

Ritardi

Le avvisaglie erano arrivate già a fine 2020, ma adesso è il governo di Berlino a tirare le somme e a informare che le consegne in tutta Europa potrebbero subire un ritardo di tre o quattro settimane. Parallelamente i ministri della salute di Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia hanno scritto alla Commissione europea per chiedere spiegazioni alle aziende coinvolte. Von der Leyen ha quindi chiamato l’amministratore delegato Albert Bourla il quale ha rassicurato la presidente della Commissione Ue sul rispetto della fornitura pattuita entro il primo trimestre. Tuttavia, lo stesso Bourla non ha potuto nascondere che qualcosa potrebbe incepparsi.

Meccanismo inceppato

Sostanzialmente Pfizer si è vista costretta a confermare i timori dei ritardi informando subito i suoi clienti. Ha avvisato circa la necessità di ristrutturare l’impianto produttivo di Puurs in Belgio per apportare ulteriori modifiche e ampliare la quantità di vaccini necessari con l’obiettivo di arrivare alla fornitura di due miliardi di dosi entro il 2021. Preoccupano i tempi lunghi delle approvazioni normative.

Un aiuto insperato

Ma dalla Francia potrebbe arrivare un aiuto insperato. Agnes Pannier-Runacher ha annunciato ai microfoni di RadioClassique che Sanofi sarebbe disposta ad aiutare la concorrente nel supplire alla carenza di produzione. Dato che il preparato della società di bandiera di Parigi (che lavora insieme a Gsk) non sarà pronto prima della fine dell’anno, Sanofi ha al momento le catene produttive libere e potrebbe impiegarle per supportare Pfizer e Biontech. Il caso di Sanofi non sarebbe isolato. La francese Delpharm ha dichiarato che avrebbe sostenuto anch’essa Biontech e Pfizer, così come Recipharm avrebbe affiancato Moderna.