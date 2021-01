Vaccino Sputnik, possibile richiesta valutazione all’Ema

Il dossier potrebbe arrivare sul tavolo dell'Agenzia europea dei medicinali tra gennaio e febbraio

Dopo la richiesta di parere positivo per l’immissione in commercio arrivata col fiato corto di AstraZeneca per il suo prodotto (la cui approvazione dovrebbe avvenire entro il 29), nel mese di febbraio potrebbe arrivare anche quella per Sputnik V, l’ormai famoso vaccino russo prodotto dall’istituto Gamaleja.

Dati peer-review

Come rivela Reuters, i dati peer-review che saranno pubblicati a breve mostrerebbro un alto tasso di efficacia. Il vaccino, come riporta l’agenzia di stampa britannica riprendendo le parole di Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (uno dei principali fondi sovrani del mondo con un capitale di riserva di 10 miliardi di dollari), sarà prodotto in sette Paesi ed è stato già stato approvato in varie parti del mondo. In nove si attende un via libera a breve.

Le controversie

Intorno al prodotto russo sono stati aperti dibattiti infiniti già dalla scorsa estate. La mancanza di dati completi e convincenti, unita a una predilezione russa per il mercato interno (anche se quest’ultima negli ultimi mesi ha lasciato spazio a un’offerta internazionale da non sottovalutare) e a una differenza di normative regolatorie che non consentono un facile dialogo tra le istituzioni tra Bruxelles e Mosca ha portato, almeno lato europeo, a guardare con scetticismo al preparato russo. Eppure l’arma di Putin adesso potrebbe arrivare anche nell’Ue, sempre che non ci sia già entrato per vie traverse. Il primo dicembre 2020, in una richiesta di risposta scritta alla Commissione, l’eurodeputato spagnolo César Luena (S&P) ha portato alla luce alcune indiscrezioni (a suo dire confermate) sul fatto che in Ungheria si fosse proceduto a inoculare ai cittadini il vaccino Sputnik V senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ema. Se non c’è molta chiarezza sull’inoculazione è confermato, però, che a Budapest il 29 dicembre 2020 siano state consegnate seimila dosi.