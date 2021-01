Ricetta bianca elettronica, ok alla dematerializzazione per prescrizioni non a carico del Ssn

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "decreto dematerializzazioni" che entrerà in vigore il 30 gennaio. Nasce il nuovo codice di ricetta, Nrbe (Numero della ricetta bianca). Il medico trasmetterà al paziente la ricetta, tramite e-mail o altro mezzo, il quale sceglierà la farmacia in cui utilizzare la ricetta

Via libera alla ricetta bianca elettronica per i medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale. È stato istituito infatti il sistema che replica di fatto il meccanismo della ricetta dematerializzata a carico del Ssn, per la prescrizione di quelle che si definiscono “ricette bianche”, sia ripetibili che non ripetibili.

Il decreto

A disporre l’entrata in vigore è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2021 dal titolo “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”, Tale decreto entrerà in vigore il 30 gennaio 2021.

Come funziona

Dal punto di vista operativo, l’articolo 1 del decreto predispone l’entrerà in vigore un nuovo codice di ricetta. Si tratta del Nrbe (Numero della ricetta bianca). L’articolo 2, invece, detta disposizioni in merito a prescrizione e invio della suddetta ricetta. Nel dettaglio, sarà il medico a trasmettere al paziente la ricetta tramite e-mail, o altro mezzo di comunicazione. A quel punto il paziente sceglierà la farmacia nella quale vuole utilizzare la ricetta. Dopodiché il sistema informerà la farmacia che prenderà in carico la ricetta e provvederà alla successiva erogazione dei farmaci.

Successivamente il sistema darà immediata notifica al paziente che provvederà al ritiro presso la farmacia. Nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 l’assistito può direttamente inoltrare gli estrema della ricetta, ricevuta dal medico, alla farmacia prescelta che può anche recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dell’assistito.