Piero Durando a capo del Cda dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Piero Durando, vicepresidente del Cda, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Succede a Giorgio Gilli e sarà affiancato dal vicepresidente Mario Vevey, anch’egli eletto all’unanimità. Durando sale alla presidenza dell’istituto con voto unanime da parte delle Regioni e con il parere favorevole del ministero della Salute.

Il profilo

Quarant’anni, di Torino, Durando si è laureato in Medicina veterinaria all’omonima facoltà di Grugliasco (TO), per poi specializzarsi in Ispezione degli alimenti di origine animale. Ha lavorato per anni nel campo dell’igiene degli allevamenti e degli alimenti di origine animali e ha avuto incarichi all’interno della Federazione italiana sport equestri con mansioni di controllo antidoping.