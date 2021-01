Tumore al seno: Ue approva un anticorpo monoclonale di Daiichi Sankyo e AstraZeneca

Via libera condizionato a trastuzumab deruxtecan, terapia per pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico che hanno già ricevuto due o più regimi terapeutici a base di anti-HER2

La Commissione europea concede, contro il tumore al seno, l’approvazione condizionata di un anticorpo monoclonale coniugato di Daiichi Sankyo e AstraZeneca. Si tratta di trastuzumab deruxtecan. Il via libera riguarda l’uso in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico che hanno già ricevuto due o più regimi terapeutici a base di anti-HER2.

I dati

L’approvazione si basa sui risultati positivi del trial registrativo di Fase II a braccio singolo DESTINY-Breast01. “Dopo un follow-up mediano di 20,5 mesi – spiega una nota delle aziende – trastuzumab deruxtecan ha dimostrato una risposta obiettiva confermata del 61,4%, inclusa una risposta completa del 6,5% e una risposta parziale del 54,9%, e la stima della durata mediana della risposta è stata di 20,8 mesi in 184 pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico che avevano ricevuto almeno due precedenti linee di terapia”.

Percorso personalizzato

“In Italia il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile e una donna su cinque con carcinoma mammario è affetta da malattia HER2-positiva”, commenta Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e responsabile dell’Unità operativa Complessa di Oncologia medica dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi. “Le pazienti HER2-positive con malattia metastatica – continua l’oncologo – spesso vanno incontro a progressione rapida e per questo è importante identificare una strategia terapeutica che riesca a suscitare una risposta duratura. L’approvazione europea di una nuova opzione di trattamento basata sui risultati di risposta tumorale dello studio DESTINY-Breast01, auspichiamo – conclude Ciniero – potrà permettere di offrire un nuovo percorso personalizzato alle pazienti affette da questa patologia e che abbiano già ricevuto due o più linee di trattamento”.