Gli impegni di Joe Biden in campo healthcare

Il nuovo presidente propone nomine di peso tra gli esperti (e soprattutto esperte dato il gran numero di donne) che graviteranno intorno allo Studio ovale per consigliarlo sulla gestione della pandemia e sul rilancio del sistema sanitario del Paese

Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca e Joe Biden ha preso il suo posto all’interno dello Studio ovale. Dopo nemmeno 24 ore dal suo giuramento in qualità di 46esimo presidente Usa, Biden ha già firmato 17 provvedimenti tra cui l’obbligo di portare la mascherina. Tuttavia non è l’unica iniziativa presa per contrastare Covid. Le intenzioni del neo presidente attengono anche alla scelta di nuovi consiglieri in ambito medico e biotecnologico per portare il Paese fuori dal pantano.

Human genome project

Biden sa, innanzi tutto, che se vuole ottenere risultati nella lotta a Sars-Cov2, deve circondarsi di persone autorevoli e fidate. Anche perché ha delle promesse da mantenere e una su tutte pesa come un macigno: 100 milioni di inoculazioni nei primi 100 giorni di mandato. Non proprio una passeggiata. Su questo solco, Biden avrebbe deciso di nominare Eric Lander, attuale capo dello Human genome project, come suo consigliere scientifico nonché direttore dell’Ufficio per le politiche per le scienze e la tecnologia. Come anche il sito americano FierceBiotech scrive, questa posizione non è mai stata in primissimo piano in passato, tuttavia adesso, per la prima volta, entra nella cosiddetta cabina di regia del Governo. Tra l’altro Lander è una figura già conosciuta nell’orbita della Casa Bianca in quanto ha assunto la carica di copresidente del Consiglio presidenziale dei consulenti per la scienza e la tecnologia sotto Barack Obama (Pcast).

Altri tasselli

Altre nomine di peso volute da Biden riguardano Frances Arnold e Maria Zuber che saranno copresidenti esterni del Pcast. Arnold è un esperta di ingegneria proteica ed è stata la prima donna statunitense a vincere il Premio Nobel per la chimica nel 2018. Zuber ricopre ruoli di primo piano in geofisica e scienza del pianeta ed è stata la prima donna a guidare una missione spaziale Nasa durante la sua guida al National science board. Altri tasselli riguardano la nomina di Xavier Becerra in qualità di Segretario alla Sanità e Rachel Levine in qualità di suo Sottosegretario. Francis Collins che rimarrà alla guida del National institutes of health e Janet Woodcock che è in aria di nomina per il ruolo di Commissario Fda. Anthony Fauci, infine, rimarrà tra i consiglieri di spicco della nuova presidenza.

Il progetto Warp Speed

Secondo molti, Biden potrebbe rimettere mano anche al progetto Warp Speed ossia il sistema di accelerazione delle approvazioni dei vaccini messo appunto con la Fda. Infatti dalla Casa Bianca potrebbe arrivare la decisione di rinominare il progetto e affidarlo a un ex commissario Fda, David Kessler.

Anti-pharma? Le aziende sono perplesse

È strisciante e presente il malumore nel sottobosco del mondo industriale biofarmaceutico americano. Il governo a guida democratica, adesso, pone qualche dubbio sul ruolo che le big pharma potranno avere da qui alla fine della legislatura. Infatti in molti, tra i democratici, hanno mosso accuse pesanti contro il modus operandi delle aziende nei mesi passati e la tendenza anti-pharma, soprattutto in merito alla questione prezzi dei farmaci, potrebbe creare qualche attrito tra il mondo industriale e politico.