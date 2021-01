Joe Biden punta su Janet Woodcock come nuova Commissaria (ad interim) della Fda

Nella carrellata di nomine del nuovo presidente Usa Biden c'è anche lei. Woodcock lavora all'interno dell'ente regolatorio dal 1984

Janet Woodcock è la nuova Commissaria ad interim della Food and drug administration. La nomina è arrivata direttamente dal neopresidente Joe Biden che ha dichiarato subito dopo il giuramento una serie di nomine nel suo entourage di consiglieri.

Il profilo

Woodcock è una veterana. Ha lavorato al progetto Warp Speed per accelerare l’approvazione dei vaccini Covid-19 sotto Donald Trump, ma ha fatto parte della Fda fin dal 1984. Laureata in chimica alla Bucknell University e con un dottorato in medicina alla Northwestern university medical school, Woodcock è stata dapprima direttore di divisione nuove molecole del Center for biologics evaluation and research (Cber) della Fda. All’interno del Cber ha ricoperto numerosi ruoli prima di essere nominata direttrice del Center for drug evaluation and research nel 1994, ruolo che ha ricoperto fino al 2005. Tra il 2005 e il 2008, inoltre, ha lavorato all’interno dell’ufficio del Commissario dell’ente regolatore raggiungendo anche il ruolo di vice commissario, chief medical officer e chief operating officer. Nel 2008 ritorna poi al Cber.

Spoil system

Rimane, quindi, una nomina ufficiale e definitiva. Woodcock sembra essere la preferita dall’attuale amministrazione, tuttavia la corsa alla poltrona attualmente detenuta da Stephen Hahn si preannuncia serrata. Secondo i media statunitensi i candidati più papabili sarebbero la vice commissaria Amy Abernethy, l’ex Fda Joshua Sharfstein attualmente alla Johns Hopkins University.