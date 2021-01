di Redazione online

Le gare per l’acquisto di dispositivi medici per le pubbliche forniture

Webinar, 16 aprile 2021, ore 10.00 – 12.00

Introduzione

In questo tempo di pandemia l’acquisizione e l’approvvigionamento costante di alcuni dispositivi medici vitali, dalle mascherine ai respiratori, è stata una delle priorità delle autorità sanitarie a tutti i livelli per riuscire a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Anche l’acquisto dei dispositivi non Covid è stato messo sotto pressione per la difficoltà ad espletare le procedure di gara in regime di emergenza e a causa della concentrazione delle risorse umane e materiali disponibili sulla lotta al Covid.

Il corso ha l’obiettivo di fare una panoramica sulle principali procedure di acquisto per i dispositivi medici in tempi ordinari e di analizzare le procedure di emergenza che sono state messe in atto negli ultimi mesi per garantire l’approvvigionamento tempestivo di device a livello ospedaliero e territoriale.

Saranno infine analizzate le nuove tendenze del procurement pubblico anche alla luce dell’esperienze emergenziali vissute a causa della pandemia.

A chi è rivolto il corso

Il webinar si rivolge a:

imprese di dispositivi medici con particolare riferimento alle seguenti funzioni: uffici gare, legale, regolatorio, Market Access, commerciale

aziende sanitarie e ospedaliere: economi, provveditori, farmacisti ospedalieri

Requisiti d’accesso

Corso avanzato

La partecipazione al corso presuppone la conoscenza delle procedure di gara per l’acquisto di dispositivi medici

Che cosa imparerai

Partecipando al webinar:

Acquisirai una panoramica sulle principali tipologie di gara in regime ordinario e sulle procedure negoziate senza bando attuabili in situazioni di emergenza

Avrai l’opportunità di approfondire le reali esigenze dei provveditori e i criteri di aggiudicazione

Imparerai come relazionarti in modo corretto ed efficace con le stazioni appaltanti e come utilizzare al meglio i chiarimenti durante l’espletamento della gara

Programma

Codice degli appalti: affidamento diretto, procedura negoziata, procedura di gara aperta e ristretta. Differenze e modalità di applicazione

I dispositivi esclusivi e la differenza tra esclusività ed infungibilità

Il sistema dinamico e l’accordo quadro

Impatto del Covid-19 e acquisti in situazioni di emergenza (art. 63 comma 6 del Codice degli Appalti, la Comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione Europea, il Decreto Legge Semplificazioni): caratteristiche e opportunità per gli acquisti di DM

La governance dei dispositivi medici: l’aspetto regolatorio

La costruzione del capitolato e le clausole del disciplinare di gara

I requisiti tecnici minimi e quelli migliorativi della qualità

I servizi aggiuntivi nella fornitura di dispositivi medici

Criteri di aggiudicazione: la valutazione della qualità

La metodologia “value based” applicata al beneficio clinico dei dispositivi medici

Il contenzioso e la giurisprudenza

Scheda docente

Claudio Amoroso, Componente del Direttivo di Fare – Federazione delle Associazioni Nazionali degli Economi e dei Provveditori e Presidente dell’Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise.

Dopo una lunga carriera in qualità di direttore del provveditorato dell’ASL Lanciano, Vasto e Chieti, Claudio lavora ora come consulente e formatore per enti pubblici e aziende private. Ha maturato una lunga esperienza come docente su temi di management sanitario, gare ospedaliere e acquisti sanitari presso diversi corsi di laurea, master e corsi di specializzazione post universitari.

Professore a contratto di Management Sanitario presso l’Università di Chieti – Pescara e Consulente amministrativo dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo.

