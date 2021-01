Dispositivi medici, la Fda approva l’uso di un sistema per la stimolazione cerebrale profonda

Via libera per all'utilizzo condizionale in un ambiente con risonanza magnetica. Il dispositivo è costituito da una famiglia di generatori di impulsi impiantabili (Ipg) che alimentano i cavi direzionali, progettati per fornire sollievo dai sintomi

La Food and drug administration ha approvato l’uso di un dispositivo per la stimolazione cerebrale profonda (Dbs). Il device, prodotto fa Boston scientific, ha avuto il via libera per l’utilizzo condizionale in un ambiente con risonanza magnetica, ed è costituito da una famiglia di generatori di impulsi impiantabili (Ipg), abilitati bluetooth, ricaricabili e non, che alimentano i cavi direzionali, progettati per fornire sollievo dai sintomi.

A cosa serve

Più di 10 milioni di persone in tutto il mondo convivono con la malattia di Parkinson, una malattia neurodegenerativa progressiva, che causa rigidità, lentezza e tremori a causa di una misura della dopamina nel cervello. I dispositivi Dbs, come quello appena approvato dalla Fda, possono trattare i sintomi della malattia di Parkinson tramite una stimolazione mirata con elettrocateteri impiantati chirurgicamente nel cervello collegati a un Ipg. I dispositivi possono essere ricaricabili o non ricaricabili in base alle preferenze del medico e del paziente e, sebbene molti pazienti apprezzino la lunga durata della batteria disponibile con un sistema ricaricabile, circa l’80% dei dispositivi Dbs utilizzato oggi a livello globale non sono ricaricabili.

“Abbiamo utilizzato questo per fornire ai nostri pazienti un piccolo dispositivo, una durata della batteria di almeno 15 anni e un controllo ottimale dei sintomi fornendo la giusta dose di stimolazione esattamente dove è necessario”, ha affermato Jill Ostrem, direttore medico e capo divisione del San Francisco Movement disorders and neuromodulation center. “Ora, la gamma di ultima generazione, con anche un Ipg non ricaricabile compatibile con la rm, offre un maggiore accesso ai pazienti che potrebbero non essere candidati per un sistema ricaricabile”.

Le caratteristiche del dispositivo

Il dispositivo si basa su innovazioni rapide e significative in termini di durata della batteria, direzionalità e capacità di stimolazione. Attraverso una collaborazione strategica, la piattaforma Brainlab fornisce capacità di visualizzazione avanzate che consentono ai medici di vedere il posizionamento dell’elettrocatetere nel contesto dell’anatomia segmentata target di ciascun paziente.

“Continuiamo a dare la priorità alle innovazioni terapeutiche che migliorano la qualità della vita dei nostri pazienti con un’ampia gamma di offerte personalizzate”, ha dichiarato Maulik Nanavaty, vicepresidente senior, Neuromodulation, Boston Scientific. “Per le persone che vivono con disturbi del movimento, questo significa sviluppare nuove tecnologie progettate per affinare il controllo motorio, ridurre i tempi di programmazione ed espandere la compatibilità con la Rm per migliorare la loro esperienza di trattamento e, in definitiva, la loro vita quotidiana “.