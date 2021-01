di Redazione online

Social Media Marketing e tecniche SEO in Healthcare

Virtual Training, 10 giugno 2021, ore 9.15 – 17.00

Introduzione

La capacità di utilizzo dei social media per veicolare a target selezionati contenuti di qualità e di valore, costituisce una competenza trasversale sempre più richiesta ai manager dell’industria healthcare. Il corso, attraverso l’analisi delle teorie più recenti e di case history di aziende leader, fornisce gli strumenti per capire il posizionamento dei contenuti su Google e le dinamiche del marketing e comunicazione sui media digitali.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze in ottica di comunicazione e marketing digitale. Il corso può essere utile anche a marketer esperti, desiderosi di aggiornare le proprie conoscenze.

Requisiti d’accesso

Corso base

Non è richiesta una pregressa esperienza nel marketing e nella comunicazione digitale

Che cosa imparerai

Partecipando al corso avrai l’opportunità di approfondire:

Quali sono i canali digitali più utilizzati dalle aziende pharma e la comunicazione adeguata a ciascuno di essi

Quali sono le ultime tendenze nell’ambito del social media marketing e della SEO

Come si stanno muovendo le aziende healthcare nella comunicazione sui social network

Cosa è e come funziona il SEO copywriting

Quali sono le best practices nel digital social marketing

Come monitorare i risultati e tenere traccia dei progressi

Quali sono i limiti di legge e come muoversi per evitare di incorrere in problemi di compliance

Programma

9.15 Global Digital Overview e focus sull’Italia

9.30 The Zero Moment of Truth: come cambia l’approccio all’informazione nell’era digitale

9.45 Lo scenario delle aziende farmaceutiche nella comunicazione social

I social media generalisti e di settore

Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn e Twitter: casi di studio e best practices

11.00 Break

11.15 Contesto normativo: rispetto della privacy, modalità e limiti della comunicazione social

12.00 La comunicazione social in base agli obiettivi da raggiungere

Fissare obiettivi e KPI

Misurare i risultati del marketing e della comunicazione social: tecniche e strumenti

12.45 Q&A

13.00 Break

14.00 SEO copywriting e Google Medical Update

Cosa è la SEO

Keyword research e Long Tail

Scrivere in ottica SEO: metadata e microdati

Medical Update: case history

16.15 Key findings & lessons learned: consigli utili per un comunicatore in HealthCare & Pharma

16.45 Q&A

17.00 Chiusura dei lavori

Scheda docente

Francesco Tissoni, Docente di Editoria multimediale e Teorie e tecniche della comunicazione web presso l’Università degli studi di Milano.

Il Professor Tissoni è esperto di progetti di divulgazione culturale via web e di tematiche relative ai nuovi media e si occupa, anche a livello di ricerca, di Data Design, Infografiche, Sentiment Analysis e di Social media Marketing.

Svolge attività di consulenza per aziende italiane e multinazionali in ambito comunicazione e IT dal 2001.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario