Artrite psoriasica e spondilite anchilosante: via libera Ue per upadacitinib

La Commissione europea approva upadacitinib per l’artrite psoriasica e la spondilite anchilosante. Lo annuncia l’azienda Abbvie in una nota. Il farmaco è un inibitore orale selettivo e reversibile di JAK che può essere assunto una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti.

L’approvazione

L’approvazione della Commissione Europea è supportata dai risultati dei 3 studi clinici registrativi (SELECT-PsA 1, SELECT-PsA 2 e SELECT-AXIS 1) che hanno dimostrato l’efficacia del farmaco su diversi parametri della malattia. All’approvazione Ue consegue che upadacitinib sia ora autorizzato all’immissione in commercio in tutti gli stati membri dell’Unione europea, inclusi anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Upadacitinib è già approvato per il trattamento di adulti con artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo.

L’esperto

“L’artrite psoriasica e la spondilite anchilosante sono malattie che possono causare forti dolori, mobilità ridotta e danni strutturali a lungo termine. Negli studi clinici, upadacitinib ha dimostrato di migliorare molteplici aspetti di queste patologie. Ora i medici hanno una nuova importante opzione terapeutica per poter aiutare i pazienti a trovare un importante sollievo dai loro sintomi debilitanti”, commenta “, afferma Roberto Gerli, presidente della società Italiana di reumatologia.

I pazienti

Silvia Tonolo, presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici, commenta: “L’innovazione in reumatologia sta cambiando la vita di tanti pazienti e il nostro augurio è di avere presto a disposizione anche in Italia questa terapia in grado di migliorare la vita delle persone affette da artrite psoriasica e spondilite anchilosante”.

L’azienda

Soddisfatta l’azienda: “Le malattie reumatiche hanno un impatto significativo su molti aspetti della vita delle persone che convivono con queste patologie. Siamo orgogliosi dell’approvazione come nuova opzione di trattamento per i pazienti con artrite psoriasica e spondilite anchilosante. Queste approvazioni sono una tappa importante del nostro impegno nello sviluppo di terapie innovative che migliorano gli standard di cura per le persone che convivono con queste patologie”, dichiara Annalisa Iezzi, direttore medico di Abbvie Italia.