Dermatite atopica negli adolescenti, un evento online per capirne di più

La dermatite atopica rappresenta una delle più comuni patologie infiammatorie della pelle nell’infanzia colpendo fino al 20% dei bambini. Per capirne di più sulla dermatite atopica negli adolescenti, l’appuntamento è l’11 febbraio 2021 (dalle 16 alle 18.30) con ADvent Italia 2021 – New Digital Experience (qui per iscriversi).

L’evento

Dopo un’apertura dedicata all’impegno di Sanofi Genzyme per i pazienti con dermatite atopica, il programma continuerà con due sessioni scientifiche, che si svolgeranno con il coinvolgimento di esperti clinici e rappresentanti delle principali Società scientifiche di dermatologia, pediatria e allergologia/immunologia, e si focalizzeranno sia sulle più recenti novità sulla patologia e sull’infiammazione di Tipo 2 che su un nuovo approccio terapeutico per i giovani pazienti.

Il programma

L’evento è diviso in tre sessioni. Nella prima, come anticipato, si lascerà la parola agli esperti del settore e al bord scientifico che entraranno nel merito della patologia e delle possibili soluzioni cliniche. La seconda parte del convegno sarà invece dedicata all’identificazione del paziente e della sua gestione tenendo presente la già citata infiammazione di tipo 2. L’ultima parte attiene invece alla terapie e alle aspettative farmacologiche (una su tutte dupilumab).