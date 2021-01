Biogen Italia, Patrizia Pisarra a capo del Market access dei biosimilari

Ha lavorato per 20 anni in aziende farmaceutiche e medtech. Dopo l'esperienza in Becton Dickinson iniziata nel 2016, torna nel mondo pharma con un nuovo ruolo

Patrizia Pisarra è il nuovo Associate director, Market access biosimilars di Biogen Italia. Con oltre 20 anni di carriera nel mondo farmaceutico e nel medtech, torna in una multinazionale pharma dopo una breve esperienza nel mondo biomedicale.

Il profilo

Dopo una laurea in Biologia molecolare all’Università degli Studi di Milano e un master in Comunicazione e giornalismo scientifico è entrata nel mondo farmaceutico prima in Schering-Plough e successivamente in Janssen, passando dalla direzione medica al Market access & reimbursement e Health economics. Nel 2016 Patrizia Pisarra intraprende il suo per corso nel mondo medtech con il ruolo di responsabile Marketing strategico e Market access nella multinazionale americana Becton Dickinson.