Fermare il prossimo virus? Se fosse il Nipah sarebbe già dietro la porta

Candidato a responsabile della prossima pandemia, questo agente patogeno è ancora limitato alle aree rurali dell'estremo oriente. Il rischio che possa diffondersi, però, è reale e anche l'Oms mette in guardia. L'editoriale del numero 7 di AboutPharma Animal Health

Alle ore 13 del 26 gennaio 2021 – data di chiusura di questo giornale – il Sars-CoV-2 sta per raggiungere la soglia dei cento milioni di contagi nel mondo dopo aver causato oltre due milioni di morti, variamente distribuiti. Gli italiani deceduti sono 85.881, cifra che colloca il nostro Paese al sesto posto dietro Usa, Brasile, India, Messico e Regno Unito e prima di Francia e Russia. La drammatica contabilità non accenna a fermarsi e l’immunizzazione di massa, varianti e vaccini permettendo, è davvero difficile da preconizzare. Tutti stiamo sperimentando che se è difficile arginare i trend pandemici lo è altrettanto pensare a qualcos’altro che non riguardi Covid-19 e i suoi effetti sulla salute, la società, l’economia. Però lo sforzo andrebbe proprio fatto, fosse solo per non ripetere uno degli errori più tragici che almeno dall’autunno 2019 sono stati commessi da molti e a tutti i livelli sul coronavirus: la sottovalutazione del rischio.

Le zoonosi che verranno

AboutPharma Animal Health intende fare la sua parte. Il servizio di copertina stavolta è dedicato a quelle zoonosi che non solo hanno già falcidiato milioni di capi negli allevamenti in determinate aree del pianeta ma che purtroppo già mietono vittime nella popolazione umana, distratta, si fa per dire, dalla piaga Sars-CoV-2. La caccia è aperta e gruppi di ricerca in tutto il mondo drizzano le antenne per evitare che si avveri la profezia di una prossima e ancora più distruttiva pandemia. Fanno altrettanto i media, sulla scia del celeberrimo best seller “Spillover” firmato da David Quammen cui va il merito di aver aperto fin dal 2014 uno squarcio su passato, presente e futuro di virus e batteri che saltano da una specie all’altra con l’unico feroce e pervicace obiettivo di replicare se stessi.

La minaccia (lontana ma non troppo) di Nipah

Nelle ultime settimane stanno destando non pochi allarmi i focolai di virus Nipah (NiV) in Bangladesh e India. Il patogeno era stato isolato per la prima volta in Malesia (Nipah è appunto il nome di un villaggio malese) e Cambogia tra il 1998 e il 1999, rendendosi responsabile negli anni successivi di una sindrome encefalitica fatale in migliaia di suini, capre, gatti, cani e cavalli ma anche in esseri umani, con un tasso di letalità variabile tra il 50% e il 75%.

Nessuna cura, nessun vaccino, nessuna concreta possibilità di arginare il contagio diffuso dalle urine e dal guano dei pipistrelli della frutta (le “volpi volanti”, genere Pteropus) che in milioni di esemplari popolano il sud-est asiatico contaminando terreni, coltivazioni, allevamenti e perfino le bevande tipiche (la linfa della palma da dattero) di quelle aree. Se infatti la trasmissione all’uomo è avvenuta quasi sempre per contatto diretto con escrezioni o secrezioni di suini infetti, alcuni rapporti di epidemie in Bangladesh confermano la trasmissione da pipistrelli senza un ospite intermedio, proprio in individui che avevano bevuto linfa di palma contaminata o si erano arrampicati su alberi ricoperti di escrementi di chirotteri. Anche molto di recente in Bangladesh e India, sono state segnalate trasmissioni da uomo a uomo e conseguente sindrome encefalitica caratterizzata da febbre, mal di testa, sonnolenza, disorientamento, confusione mentale cui sono seguite in qualche caso coma e morte.

L’Oms lancia l’allarme e l’attenzione dei giornali

A metà gennaio la Bbc ha collocato la malattia da virus Nipah (NiV), al primo posto tra le potenziali piaghe prossime venture, dedicandole un lungo articolo sulla piattaforma multimediale pragmaticamente intitolata “Stopping the Next One”. Così come il coronavirus e come riferisce l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie), il virus Nipah è un virus a Rna della famiglia Paramyxoviridae, genere Henipavirus, strettamente correlato al virus Hendra. Il quale è a sua volta l’agente della polmonite da morbillivirus equina o sindrome respiratoria acuta equina: un’infezione respiratoria acuta e virale che colpisce cavalli, già nota in Australia e a sua volta raccontata nei suoi drammatici effetti anche dalle pagine di Quammen.

Detto ciò, manco a dirlo, questi virus e queste zoonosi vanno in parallelo: ammesso che uno si estingua o si attenui non è che gli altri attendano il loro turno prima di fare danni. Motivo in più per non abbassare la guardia. Mai più.

Clicca qui per richiedere la rivista