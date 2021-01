Il Gruppo Chiesi ha un nuovo quartier generale. Innovativo e sostenibile, ospiterà 540 dipendenti

Situato nei pressi di Parma, la nuova casa del gruppo emiliano è stata ideata secondo una visione di luogo di lavoro in spazi condivisi, con al centro il rispetto per l’ambiente e l’efficienza energetica

Il gruppo farmaceutico Chiesi ha un nuovo quartier generale. Si trova alle porte di Parma, di fronte al centro di ricerche inaugurato nel 2011. Ospita circa 540 persone facente parte degli uffici direzionali del Gruppo.

Una struttura innovativa

Costruito su un’area industriale dismessa (46.300 metri quadrati) il nuovo quartier generale di Chiesi rappresenta il primo passo di un percorso avviato dall’azienda per tutte le proprie sedi in Italia e nel mondo. Si tratta, come riferisce l’azienda emiliana, del programma better building incentrato sul miglioramento della sostenibilità dei siti aziendali in un’ottica di benessere delle persone e delle comunità. Un passo significativo verso l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2035, ovvero avere un’impronta di carbonio pari a zero ben prima del 2050, in linea con l’accordo di Parigi.

“La realizzazione del nuovo Headquarters del Gruppo rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. È, infatti, straordinario in tempi così rapidi e complessi aver completato un’opera che ci consente oggi di guardare al futuro in un’ottica ancor più orientata all’innovazione e all’internazionalizzazione, restando però legati alle nostre radici” – ha dichiarato Ugo Di Francesco, Ceo del Gruppo Chiesi -. “Come Società Benefit e azienda certificata B Corp, Chiesi ha ‘sposato’ un modello d’impresa con un doppio scopo, scegliendo di perseguire allo stesso tempo i propri obiettivi di business e il progresso delle persone, delle comunità e dell’ambiente in cui opera nel segno della sostenibilità, valori che da quasi un secolo guidano la nostra azienda”.

Le caratteristiche

L’headquarter è sviluppato sulla base di tre pilastri principali – persone, innovazione e sostenibilità – chiedendo ai dipendenti, tramite workshop interni, desideri, necessità e aspettative che, dopo un’attenta valutazione e selezione, si inseriscono nel progetto per la realizzazione del nuovo edificio.

“Si tratta di un’opera simbolo delle caratteristiche di innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone che da sempre contraddistinguono il nostro Gruppo” – racconta Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer del Gruppo Chiesi – “La nostra nuova ‘casa’ è stata pensata per convivere in armonia con il territorio e con la comunità locale, un elemento che ci consente di proseguire nel nostro percorso di sviluppo e di crescita legato alla visione di un futuro da rendere sempre più sostenibile attraverso azioni concrete”.