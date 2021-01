Plasma, la pandemia frena la raccolta in Italia

L’autosufficienza si allontana. Nel 2020 calo del 2%, cioè 13mila chili in meno rispetto agli obiettivi previsti

Covid frena la raccolta di plasma in Italia, fondamentale per la produzione di farmaci salvavita. Nel 2020 è stata registrata una flessione del 2% rispetto al 2019, passando da 858.900 a 841.332 chili. In altri termini, circa 13 mila chili in meno rispetto all’obiettivo (854.002) fissato dal Programma annuale di autosufficienza, che mira a definire i livelli di raccolta per diminuire la dipendenza dal mercato nordamericano. Nel 2019 la raccolta aveva registrato un lieve aumento (+1,4% rispetto al dato 2018).

Cosa ha rallentato la raccolta di plasma

“Tra le cause del calo – spiega il direttore del Centro nazionale sangue, Vincenzo De Angelis – ci sono sicuramente le difficoltà dovute alla pandemia, con meno donatori che si sono recati ai servizi trasfusionali e ai punti di raccolta associativi, forse perché convinti che fosse sospesa o per paura del contagio, anche se la donazione può essere fatta in completa sicurezza. A questo si aggiungono le difficoltà degli stessi ospedali, soprattutto nelle zone più colpite. Se si sommano il calo del contributo proveniente dalla raccolta nazionale, che comunque garantisce livelli di autosufficienza compresi tra il 70-90% per i differenti medicinali plasmaderivati, alle medesime difficoltà riscontrate all’estero, è possibile attendersi una minore disponibilità di alcuni farmaci”.

Nelle Regioni

A livello regionale, secondo i dati del Cns, la raccolta è cresciuta in Emilia-Romagna e in Calabria ed è risultata costante nella PA di Bolzano, in Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia, non riuscendo a compensare i cali registrati nelle altre Regioni.

Europa e Usa

Per rafforzare la capacità delle strutture trasfusionali di raccogliere il plasma è in arrivo un finanziamento di 7 milioni di euro da parte della Commissione europea, nell’ambito di un programma per il supporto della raccolta del plasma da convalescenti da Covid-19.

Le difficoltà nella raccolta si sono registrate in tutti i Paesi e in particolare negli Usa, i principali produttori mondiali, si è osservato un calo stimabile tra il 20 e il 30% rispetto allo scorso anno, nonostante un sistema che consente la retribuzione della raccolta.