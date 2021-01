Walgreens Boots Alliance, nuovi ruoli ai vertici per Rosalind Brewer e Stefano Pessina

Saranno rispettivamente Chief executive officer e Executive chairman del Board of Directors di Wba. Le nomine saranno effettive dal 15 marzo 2021

Walgreens Boots Alliance ha annunciato oggi la nomina di Rosalind (Roz) Brewer a Chief Executive Officer della società, a partire dal 15 marzo 2021. Allo stesso tempo, Roz Brewer entrerà anche a far parte del Board of Directors di Wba. Roz Brewer subentra a Stefano Pessina che, come annunciato in precedenza, assumerà il ruolo di Executive chairman del Board of Directors di Wba.

I profili: Stefano Pessina

Stefano Pessina è stato Ceo di Wba nel corso degli ultimi sei anni, in seguito alla fusione tra Walgreens e Alliance Boots nel dicembre 2014. Durante il suo mandato, ha trasformato e modernizzato l’azienda espandendo significativamente la presenza retail di Wba e investendo nella digitalizzazione. Pessina sostituirà James (Jim) Skinner come Executive Chairman di Wba a marzo 2021. Skinner rimarrà nel Board of directors di Wba come non-executive director per facilitare la transizione della leadership.

I profilo: Roz Brewer

Roz Brewer porta in Wba è stata Chief operating officer, Group President e membro del Board of directors di Starbucks Corporation, dove ha avuto un ruolo chiave nell’accelerare la strategia di crescita dell’azienda, nell’ampliare la presenza globale e nel creare valore per tutti gli stakeholder. Prima del suo ruolo in Starbucks, Rosalind Brewer è stata President e Ceo di Sam’s Club, il canale warehouse con accesso membership di Walmart Inc. In questo ruolo ha trasformato l’offerta commerciale e ampliato l’uso della tecnologia digitale per favorire un’esperienza di acquisto ottimale su larga scala, con un conseguente miglioramento sequenziale delle vendite.