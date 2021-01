Se l’Ue decide di impedire l’export dei vaccini

Al momento si parla di ipotesi, tuttavia non è escluso che la Commissione Ue dia mandato agli Stati membri di bloccare l'export come già accaduto con i Dpi lo scorso anno

Come già accaduto con i dispositivi di protezione individuale, anche per i vaccino Covid-19 si potrebbe parlare di blocco delle esportazioni. La carenza di preparati sta mettendo in difficoltà, per usare un eufemismo, tutti i 27 governi dell’unione tanto che la Commissione potrebbe decidere di concedere la possibilità ai Paesi membri di bloccare l’esportazione. Si parla di uno strumento di trasparenza e non di un divieto, ma la sensazione è che si voglia evitare la fuoriuscita di dosi “promesse” a compratori terzi.

Il meccanismo

Sia ben chiaro, si parla solo di un’ipotesi. Ma l’esecutivo Ue ha il coltello tra i denti per cercare di rispettare i piani di vaccinazione. L’ipotesi, che si fa sempre più concreta, prevede che ogni impresa renda conto alle autorità nazionali inviando informazioni su cosa e verso chi si vuole esportare. L’idea alla base è che le dosi promesse ai cittadini Ue rimangano sul territorio e che l’esportazione riguardi solo le dosi “in più” e che non sono state patteggiate. Secondo alcune fonti il meccanismo, se confermato, durerà fino alla fine del primo trimestre 2021.

Il dilemma Gran Bretagna

A spaventare i vertici europei è la possibilità che le dosi di vaccino promesse a Bruxelles siano andate altrove. Indiziato speciale è il Regno Unito che a differenza dell’Ue non ha visto ritardi nella consegna. Nel vertice online della serata del 27 gennaio tra i rappresentanti comunitari e il management di AstraZeneca (tra cui il Ceo Pascal Soriot), la società farmaceutica, dopo aver dichiarato di non avere obblighi e di aver avuto problemi con gli impianti produttivi in Belgio, pare abbia accettato di effettuare tre consegne (anziche una) nel mese di febbraio. A rincarare la dose, tuttavia, è stato anche Peter Liese il responsabile salute del Partito popolare europeo. Liese, secondo quanto ha riportato il sito dell’emittente tedesca Deutsche Welle, mette in discussione l’assunto di AstraZeneca secondo cui le catene di distribuzione tra Ue e Regno Unito siano separate. A suo dire dalla Germania sono partiti lotti diretti Oltremanica, così come, da contratto, alcuni stabilimenti destinati a rifornire l’Ue sono presenti in Gran Bretagna. La catena è unica secondo il rappresentante del Ppe.

Desecretazione del contratto

Altro tassello che si va a unire al mosaico caotico di questi giorni è il fatto che la multinazionale starebbe pensando di accondiscendere alla richiesta di Bruxelles di rendere pubblico il contratto. A dare la notizia è il Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ovviamente alcune parti ritenute sensibili saranno oscurate sulla falsariga di quanto accaduto col contratto di Curevac. Secondo i media tedeschi la pubblicazione potrebbe avvenire in concomitanza dell’approvazione del vaccino stesso da parte dell’Ema il 29 gennaio.

Ispezioni al sito produttivo

Intanto i media belgi rivelano che il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke, su richiesta della Commissione Ue, ha dato mandato di ispezione l’impianto produttivo di Seneffe in cui, secondo AstraZeneca, si sarebbero verificati dei ritardi di produzione. Il sopralluogo, avvenuto il 27 gennaio sera, è stato condotto dall’agenzia dei farmaci locale insieme a colleghi italiani, olandesi e spagnoli. Presto dovrebbe uscire una relazione in merito.