Anche Moderna rallenta, -20% di dosi dal 9 febbraio

La società statunitense ha fatto sapere al Commissario all'emergenza Domenico Arcuri che le dosi saranno 132 mila dosi anziché 166 come promesso

Anche Moderna annuncia dei ritardi nella consegna delle dosi. A dirlo è il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri come riporta il sito dell’Ansa. Il taglio partira dalla settimana del 9 febbraio e saranno consegnate solo 132 mila dosi anziché le 166 mila previste. Il 20% in meno.

Le difficoltà

Arcuri non nasconde l’amarezza e rivela che mancano 300 mila dosi di vaccino. “Ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica”. Ciò che preoccupa è che le continue carenze e i rimandi rischiano di compromettere una campagna vaccinale che già di per sé è complicata. L’Italia ha da poco sottoscritto l’intesa con Reithera, la compagnia di bandiera che a settembre potrebbe consegnare il suo vaccino, consentendo così allo Stato di entrare nel capitale della società. Ma il processo per arrivare a una distribuzione con Reithera è lungo e nel frattempo c’è necessità di vaccinare quante più persone possibili. Al momento di due aziende i cui vaccini sono stati approvati in Europa (AstraZeneca sta ancora aspettando l’ok di Ema), nessuna ha rispettato le tabelle di marcia.