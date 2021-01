L’Ue vara il meccanismo di autorizzazione per l’export dei vaccini

Nonostante i timori degli industriali, l'Ue ha varato l'obbligo per le aziende di chiedere l'autorizzazione per esportare i prodotti

Il meccanismo per l’autorizzazione per l’export dei vaccini è stato varato. La decisione ultima della Commissione Ue alla fine è realtà con pace degli industriali che avevano chiesto di non bloccare il commercio.

Il meccanismo

Onde evitare di disperdere le dosi vaccinali l’Europa aveva pensato di costringere le aziende a chiedere un’autorizzazione per esportare i prodotti. Saranno i singoli Paesi ad attuare la normativa. La misura è limitata nel tempo e ha come scopo quello di dare maggiore trasparenza nella produzione e gestione commerciale dei vaccini.

Gli industriali si oppongono

Gli imprenditori europei, attraverso Efpia, avevano espresso il loro disaccordo. Troppo rischioso bloccare l’export in quanto, a loro dire, si vanificherebbero gli sforzi nel distribuire il tutto il mondo i prodotti necessari interrompendo la supply chain.