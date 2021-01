Ue contro AstraZeneca, può cambiare l’approccio di Bruxelles sui brevetti farmaceutici?

L'Ue è sempre stata contraria alla proposta di Sud Africa e India di liberare i brevetti farmaceutici, tuttavia, secondo l'eurodeputato belga Marc Botenga, il contrasto con la multinazionale anglo-svedede potrebbe portare a un cambio di rotta

Lo scontro Ue-AstraZeneca sta entrando nel vivo. Oggi è il giorno in cui la società potrebbe ricevere il parere positivo dell’Ema per il suo vaccino, ma allo stesso tempo vedersi pubblico il contratto sottoscritto con la Commissione. Un elemento che potrebbe aggiungersi alla vicenda riguarda la posizione della Commissione Ue nei confronti della liberazione dei brevetti farmaceutici nei casi di emergenza e appoggiare in seno all’Organizzazione mondiale del commercio, il fronte dei Paesi che da mesi chiedono interventi di questo tipo.

Una proposta

La suggestione arriva da Marc Botenga, eurodeputato belga membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, durante il suo intervento a alla trasmissione “Forrest” su Rai Radio 1 il 28 gennaio. Botenga, che è stato uno dei parlamentari di Bruxelles a poter leggere il contratto di Curevac, ha spaziato su vari temi. Uno di questi riguarda proprio un auspicato, dice lui, cambiamento di prospettiva dell’Ue nei confronti dei brevetti. Da sempre l’Unione europea è stata contraria alle proposte di liberare i brevetti farmaceutici tanto da opporsi alla risoluzione di Sud Africa e India all’interno della Wto. Tuttavia Botenga suggerisce che l’attuale situazione con AstraZeneca potrebbe comportare un passaggio all’altro fronte soprattutto alla luce di una posizione di svantaggio nei confronti delle società firmatarie dei contratti. “Abbiamo negoziato tutti insieme – dice ai microfoni della trasmissione radiofonica Botenga – perché il nostro peso specifico sarebbe stato maggiore. Quando ti presenti con un mercato di 400 milioni di persone è chiaro che si è più forti insieme. Il problema è che la Commissione non ha preteso la condivisione della paternità del brevetto dopo aver pagato milioni per il supporto alla ricerca e sviluppo. Negli Usa è stato fatto, tanto che il governo ha mantenuto una parte della licenza del vaccino di Moderna. Adesso l’Ue potrebbe anche difendere alla Wto la proposta di Sud Africa e India per eliminare i brevetti”.

Le contrattazioni frettolose

Sempre secondo Botenga, la sensazione è che la Commissione abbia sottoscritto i contratti con le società in maniera frettolosa pur di avere il vaccino il più presto possibile. “Non mi spiego il perché la Commissione abbia chiesto all’azienda di pubblicare il contratto”, continua Botenga ai microfoni. “AstraZeneca non ha rispettato la clausola di segretezza in quanto ha svelato che nel contratto non ci siano obblighi. Se l’azienda non ha rispettato questa clausola, perché l’Ue dovrebbe chiederle di pubblicare? Dovrebbe renderlo disponibile in automatico”, conclude l’europarlamentare.