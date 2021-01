Vaccino AstraZeneca, arriva il parere positivo dell’Ema

Segue le approvazioni di Pfizer/Biontech e Moderna. Si attende ora la decisione della Commissione Ue per l'immissione in commercio

Il tanto sperato parere positivo dell’Ema arriva come promesso. Dopo i ritardi di dicembre, l’Agenzia europea dei medicinali dice sì al prodotto della multinazionale anglo-svedese. Adesso la parola passa alla Commissione Ue e poi alle agenzie regolatorie nazionali. I vaccini a disposizione dell’Ue ora sono tre: Pfizer/Biontech, Moderna e AstraZeneca (di cui è stato reso noto il contratto).

L’ok

La raccomandazione riguarda tutte le persone superiore ai 18 anni di età. I dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia hanno convinto gli esperti del Comitato per i farmaci a uso umano. L’Ema precisa che molti dei partecipanti agli studi erano tra i 18 e i 55 quindi non ci sono molti risultati per gli over 55. Tuttavia l’agenzia si aspetta comunque una risposta immunitaria. La somministrazione avviene in due occasioni con la seconda tra le 4 e le 12 settimane dopo la prima. La Germania, attraverso la sua commissione sui vaccini (Stiko) ancor prima dell’ok dell’ente regolatorio europeo, aveva raccomandato il prodotto solo per le persone tra i 18 e i 66 per insufficienti dati in persone più anziane.