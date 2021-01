Vaccino Covid-19, pubblicato il contratto di AstraZeneca: i punti salienti

Al netto degli omissis (tanti), il documento da in parte ragione all'Ad Pascal Soriot sulla non obbligatorietà nei confronti dell'Ue. Tuttavia la Commissione ha ragione da vendere quando pretende che anche gli stabilimenti britannici riforniscano anche i 27

Come promesso dalla Commissione europea, il contratto firmato con AstraZeneca è stato reso pubblico senza passare, a differenza di quello di CureVac, per una prima visione degli europarlamentari. Il caso mediatico ha spinto la società ad accettare la richiesta dell’esecutivo comunitario.

Best effort

Cominciamo con l’analizzare uno dei punti più controversi che hanno acceso la miccia della diatriba tra Unione europea e AstraZeneca. In una recente intervista a La Repubblica, il Ceo Pascal Soriot aveva sostenuto che nel contratto non c’erano vincoli che imponessero alla società di rispettare la scadenza delle forniture. Usò un termine preciso: best effort. Il massimo sforzo a cui si riferiva Soriot è riportato più volte all’interno del documento. La parte che forse aveva in mente l’Ad potrebbe essere la seguente: “AstraZeneca farà ogni sforzo possibile per produrre le dosi iniziali all’interno dell’Ue e per la distribuzione e l’invio degli hub distributivi una volta che ci sarà stata l’autorizzazione al commercio. AstraZeneca farà ogni sforzo ragionevole per produrre il vaccino nei siti all’interno dell’Ue (ma è incluso anche il Regno Unito secondo la sezione 5.4, ndr) e potrà produrre anche in siti non europei, se appropriati, per accelerare la distribuzione in Europa. Se AstraZeneca è incapace di distribuire per sua intenzione le dosi iniziali o opzionali in base al presente accordo, la Commissione o i Paesi membri potranno entrare in contrasto con AstraZeneca e i Cmo all’interno dell’Ue responsabili della produzione e AstraZeneca potrà fare tutto il possibile (its best reasonable effort) per adempiere ai doveri con i Cmo e incrementare la capacità produttiva dell’Ue”. Un altro punto che puntella la posizione di Soriot si cela all’inizio del documento, a pagina 2: “In quanto parte di questo accordo, ad AstraZeneca viene commissionato di fare il massimo sforzo possibile per preparare la capacità di produzione di 300 milioni di dosi di vaccino, a titolo no-profit e senza perdite per AstraZeneca con un costo stimato di (…) per la distribuzione in Europa di (…)”.

La proprietà intellettuale

Seppur con molti omissis ci sono alcune considerazioni da fare anche sul capitolo della licenza dei vaccini. Il proprietario del brevetto è la sola AstraZeneca, tuttavia, qualora la società dovesse abbandonare lo sviluppo dei prodotti, la Commissione o una terza parte potranno ottenerne la licenza o una sublicenza.

La responsabilità

Come per CureVac, anche AstraZeneca si è ben guardata dal sottoscrivere clausole che avrebbero potuto esporla a processi in caso di danni alle persone. Tutto è sulle spalle del pubblico che, stando al punto 14 del contratto, dovrà indennizzare coloro che vorranno ricorrere in caso di “morte, danni fisici e mentali, malattia e disabilità” dovuti al vaccino. L’Ue si impegna a “tenere indenne AstraZeneca, i suoi affiliati, i licenziatari e sub-licenziatari e i dipendenti, da qualsiasi disputa legale”.

I costi

Anche sui costi molte parti sono state omesse. Ciò che si sa è che “AstraZeneca è concorde nel fornire le dosi vaccinali a titolo no-profit per la durata della pandemia, ma che non è nell’obbligo di fornire i prodotti in perdita”. Poco più sotto viene specificato il cosiddetto meccanismo per l’aggiornamento del costo totale dei prodotti. “Qualora AstraZeneca affermi che il valore dei prodotti potrebbe ragionevolmente alzarsi (…) allora la società potrà notificarlo alla Commissione e provare quanto dice. Successivamente la Commissione e AstraZeneca si accorderanno sul pagamento o un altro meccanismo che consentirà ad AstraZeneca di rifornire i Paesi membri di un numero di dosi tale per cui non ci siano perdite. Questo meccanismo potrebbe includere una riduzione del numero di dosi e/o un successivo aumento del prezzo per dose (1,7 euro per una spesa totale di 534 milioni di euro)”. L’ammontare totale, come mostra una tabella (coi listini oscurati) comprende diverse voci di spesa tra cui il supporto tecnologico, le materie prime, le fiale e i contenitori, commissioni varie sostenute dall’azienda. A differenza dell’intesa con Curevac, la calendarizzazione (stimata) delle spedizioni è su base mensile e non trimestrale. Quali siano i mesi contrassegnati non è possibile saperlo in quanto sono stati oscurati (sono però sette).

Chi ha ragione: Soriot contro l’Ue

La verità sta nel mezzo. Da una parte c’è Soriot (che lo scorso anno aveva promesso due miliardi di dosi entro il 2021), dall’altra la Commissione ed entrambi rivendicano la ragione. La Commissione si è impuntata sull’obbligatorietà a cui AstraZeneca sarebbe vincolata. In realtà non è così. La formula “massimo sforzo” lascia moltissimi margini di manovra alla società anche perché non è oggettivamente quantificabile l’ “effort” messo in campo da AstraZeneca (in caso di contenzioso sarebbe il giudice a valutare oggettivamente l’impegno profuso). Vero è che è una formula legale che si usa in contratti di questo tipo quando l’efficacia di un prodotto è ancora incerta perché non sul mercato (e quindi creare problemi alla compagnia), tuttavia la tutela al privato è considerevole. La Commissione ha però ragione sullo sfruttamento degli stabilimenti britannici per la fornitura ai 27. Il contratto lo prevede nonostante Soriot abbia dichiarato che le linee di fornitura tra Uk e Ue fossero separate. Tra l’altro, sempre in merito all’Inghilterra, Soriot aveva accennato ai disagi nella fornitura a causa dell’accordo con Londra, avvenuto tre mesi prima di quello con l’Ue. Anche in questo caso, però, alla data del contratto, AstraZeneca aveva dichiarato che non aveva in essere accordi che potessero impedire di rispettare gli impegni presi con Bruxelles.