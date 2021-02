Asma, approvazione Ue per una tripla terapia di Chiesi

La combinazione fissa ICS/LABA/LAMA – in formulazione extrafine in un unico inalatore – ottiene un nuovo via libera della Commissione. Nel 2017 era già stata autorizzata per la Bpco

La Commissione europea ha dato il via libera a una terapia del Gruppo Chiesi per l’asma. Si tratta, in realtà, di nuova indicazione di un farmaco già approvato nel 2017 per la Bpco: la tripla terapia in combinazione fissa ICS/LABA/LAMA, in formulazione extrafine in un unico inalatore. La prima di questo genere, spiega l’azienda, a essere approvata per i pazienti asmatici.

Tre in uno

“È la prima triplice combinazione extrafine – chiarisce il Gruppo Chiesi – in grado di raggiungere e trattare l’intero albero bronchiale, incluse le piccole vie aeree. La tecnologia con particelle extrafine Modulite può facilitare la coordinazione durante l’inalazione. Il prodotto è dotato di un contatore di dosi che consente ai pazienti di monitorare e controllare l’avvenuta assunzione della terapia”. Nei pazienti con asma non controllata, la tripla terapia di Chiesi ha mostrato una riduzione delle riacutizzazioni e un miglioramento della funzionalità polmonare rispetto all’ICS/LABA.

L’azienda

Soddisfatto Alessandro Chiesi, chief commercial officer del Gruppo Chiesi: “Si tratta del primo passo per fornire ai pazienti con asma, la nostra tripla terapia, la stessa opzione terapeutica disponibile per i pazienti con Bpco. Chiesi è impegnata nello sviluppo e commercializzazione di alternative terapeutiche a sostegno dei pazienti nella gestione e trattamento delle patologie respiratorie. L’approvazione della Commissione europea – conclude Chiesi – ci avvicina sempre di più all’obiettivo di offrire nuove opzioni terapeutiche ai pazienti con asma non controllata, riducendo le riacutizzazioni e potenzialmente semplificandone il trattamento, grazie a una terapia tripla con singolo inalatore”.