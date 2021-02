Il valore dell’industria dei dispositivi medici merita più attenzione

Il riconoscimento dell’importanza del settore da parte delle istituzioni prevede alcuni passaggi obbligati a partire dal vantaggio fiscale a forme più moderne di procurement. Mappare i luoghi della produzione serve anche a capire e analizzare in che modo l’Italia decide di tornare a investire in una salute moderna. Dal numero 185 del magazine

di Massimiliano Boggetti, Presidente di Confindustria Dispositivi Medici

Quando il direttore di AboutPharma and Medical Devices mi ha proposto di mappare i luoghi della produzione italiana di dispositivi medici mi sono subito congratulato con lui per l’idea che ritengo, mai come oggi, utile al fine di comprendere un tessuto industriale complesso ed eterogeneo che ha giocato un ruolo fondamentale durante tutta la pandemia. Questo lavoro risulterà anche importante per capire e analizzare in che modo questo Paese decide di tornare a investire in una salute moderna e quanto vuole farlo coinvolgendo le aziende che producono le tecnologie che ne sono alla base. Non si è mai parlato tanto di dispositivi medici come in questi mesi di pandemia. Ma l’Italia ha una storia antica di prodotti, invenzioni e brevetti importanti. Cosa serve allora per un pieno riconoscimento del settore e per favorire la sua crescita?

Prendiamo esempio dal farmaceutico

Partirei dalla storia industriale dell’Italia che è uno dei paesi manifatturieri più importanti al mondo. Come tale ha le capacità e l’innovazione per costruire tecnologia e che quindi non è solo turismo, food e fashion. In particolare la sua capacità di fare produzione, nel mondo della cosiddetta white economy, è stata esaltata in modo intelligente nel settore farmaceutico: da noi non esiste soltanto un’industria italiana ma anche un capitale straniero che ha scelto l’Italia come luogo di produzione. Nel mondo dei dispositivi medici non è andata nella stessa maniera. Nella realtà dei fatti molte società di produzione si sono convertite in filiali commerciali di aziende multinazionali e la produzione è stata delocalizzata. Su questo l’Italia deve fare una riflessione profonda avendo toccato con mano nel periodo pandemico che cosa significa non avere una produzione domestica e troppo spesso doverla importare.

Manca una lista di società strategiche

Un aspetto fondamentale è quindi il riconoscimento del valore del comparto che la politica nazionale ancora non prende in considerazione. Un esempio? Mentre dall’altra parte dell’Oceano capita che aziende italiane siano definite strategiche (è il caso di Diasorin negli Usa tanto per citare un esempio) a oggi in Italia non c’è ancora una lista di società ritenute tali.

Riconoscimento e visibilità sono dunque il primo passaggio fondamentale: se il governo italiano non ne prende coscienza e non comunica di credere nel settore tutto il resto perde di senso. A oggi non abbiamo segnali positivi e soprattutto non si vede la volontà di riconoscere il comparto dei dispositivi medici come capace di proteggere il Paese, creando ricchezza e occupazione. Cosa deve fare l’Italia per diventare competitiva dal punto di vista produttivo? Il discorso è ampio e non riguarda chiaramente solo la white economy, ma la proposizione di un’intera politica industriale, che affronti i temi delle infrastrutture, del costo dell’energia, del costo e della flessibilità della manodopera etc., ovvero tutto quello che Confindustria dice da tempo per reggere la sfida con altri Paesi che invece stanno investendo tanto.

L’importanza della collaborazione con i medici

Nei mesi scorsi Confindustria Dispositivi Medici ha raccolto le sue proposte nel documento “Salute, scienza, industria per il futuro del Paese”. Tra queste abbiamo particolarmente a cuore il riconoscimento del valore della collaborazione: dobbiamo poter contare su una classe medica con cui intraprendere un percorso di partnership scientifica senza la quale non riusciamo a sviluppare le nostre tecnologie, che devono essere studiate sui pazienti. Vanno quindi ripensate la legge Spazzacorrotti, il Sunshine Act e la sospensione della prescrizione, lavorando in un quadro più ampio di riforma della giustizia. Altrettanto importante è la modalità con cui l’innovazione viene messa a disposizione dei cittadini. Un Paese non può dire di credere nell’innovazione se poi la compra regolarmente al prezzo più basso e dal migliore offerente. Soprattutto durante le prime fasi della pandemia si è comprato di tutto, ma occorre trovare una modalità che consenta di rivalorizzare il ciclo d’acquisto partendo dalla ricognizione del bisogno e concludendosi con un acquisto appropriato.

Il payback e le risposte inadeguate

Purtroppo su questo e altro l’azione di governo è stata inesistente e addirittura in controtendenza, non soltanto implementando il payback ma mantenendo un sistema di tassazione tra i più alti a livello mondiale che nel nostro settore è gravata da gabelle che non esistono in altri comparti. Penso alla tassa sulla partecipazione ai congressi e al prelievo forzoso dello 0,75% del fatturato per attivare i servizi di sorveglianza sui dispositivi venduti al Ssn. Un meccanismo che sta creando un pesante conflitto e uno scenario di opacità nel sistema, chiedendo soldi ai controllati per sostenere i controllori. Ci siamo opposti in tutte le sedi senza ottenere nulla, il che dimostra chiaramente una miopia e la scarsa volontà di investire nel settore, laddove la prima cosa che un Paese fa per sostenere le imprese in cui crede è dare un vantaggio fiscale. D’accordo sono stati confermati i provvedimenti previsti dal programma Industria 4.0 (es. iper ammortamento), il patent box e il credito d’imposta, ma non sono stati significativamente allargati. Ci aspetteremmo anche un incentivo sulla R&D. Purtroppo però nel Piano nazionale di Rilancio e Resilienza di tutto questo non si parla e l’industria è praticamente assente.

Cambiare il sistema degli acquisti

Abbiamo fatto proposte molto concrete sul sistema del procurement sostenendo che bisogna fortemente ripensare alla logica delle centrali di acquisto, rivalorizzando il ciclo e puntando innanzitutto a meccanismi più attinenti ai bisogni. Rivalorizzare il ciclo di acquisto significa fare una ricognizione dei bisogni meno standardizzata di quella che si realizza quando si compra per intere regioni e un intero Paese. Occorre fare in modo che quando l’innovazione viene valutata e introdotta nel Ssn attraverso un sistema di Hta ci sia un monitoraggio a posteriori di quale sia stata la sua efficacia. L’innovazione porta valori aggiunti che oggi non vengono nemmeno mappati e se ciò non avviene è difficile attribuire loro anche un valore economico.

Anche questo denuncia la volontà di non considerare il settore della white economy che invece è imprescindibile. Considerato il ribaltamento della piramide anagrafica, una sanità sostenibile ha nell’innovazione il suo vero motore. Da questa consapevolezza deriva anche la nostra proposta per una medicina territoriale connessa con l’ospedale e per il rinnovamento del parco tecnologico.

La necessità di strutturare filiere corte

Il sistema produttivo italiano dei dispositivi medici è molto polverizzato. Il nostro è un settore che richiede tante competenze, tante tecnologie e tanti contributi da ambiti diversi. Del resto pensare che un’azienda possa avere al suo interno tutto il necessario è improbabile. Quindi l’ideale è organizzarsi in distretti e cluster, strutturando filiere corte che siano in grado di lavorare e interagire con tutti gli attori dell’industria della salute. Insieme si mettono a sistema le competenze, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione e alla distribuzione. Esempi virtuosi non mancano in Italia di aziende di aree omogenee che stringono partnership. Bello sarebbe se i centri di ricerca pubblici, gli ospedali, le università potessero sempre fare altrettanto (sul modello del Mind a Milano) condividendo un ufficio di technology transfer efficiente e creando un ecosistema che permetta all’innovazione di emergere.

La diversità è un bene prezioso

Il tessuto industriale dei dispositivi medici è molto diversificato e ha tante aree di specializzazione. Tutto può essere gestito meglio in una rete ma alle volte non è facile. Nel periodo delle riconversioni delle famose aziende tessili che volevano produrre mascherine era difficile rintracciare chi fabbricava il pezzetto di alluminio da adattare al naso. Ma è solo uno degli aspetti e fare sistema diventa sempre più importante. Se non si riporta la grande produzione in Italia non si rivalorizzano le competenze di piccole aziende che possono diventare fornitori rientrando così nelle filiere corte. Occorre quindi dare le opportunità a un sistema industriale, variegato e diversificato, di poter proliferare. Questo è il nostro grande valore aggiunto che si sposa con il concetto della fabbrica diffusa e delle reti di impresa che nel nostro mondo trova applicazione quotidiana.

Investire qui è un buon affare

Investire in questo e in questo tipo di industria sarebbe molto lungimirante, da un punto di vista strategico, economico e prospettico: la nostra è un’industria che non crea bolle che poi scompaiono, ha un alto contenuto tecnologico e un’occupazione qualificata. Tutti fattori che generano valore nel tempo. Chiaramente tutto deve essere accompagnato da un grande piano di aiuti all’espansione produttiva che stimoli anche le multinazionali straniere a localizzare in Italia i propri impianti. Mi augurerei che compagini nazionali come Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti decidessero di investire e dare una mano alla creazione di questo tessuto. La nostra è un’industria “buona”, non pesante, non fortemente energivora o inquinante. È un’industria sofisticata e che da tempo si impegna nella responsabilità sociale, anche con progetti di alto livello per la sostenibilità ambientale. A parità di fatturato con industrie di altri settori le nostre hanno al loro interno know how ma anche barriere regolatorie che le rendono veri gioielli di impresa ed orgoglio di un nuovo Made in Italy.

Dalla Lombardia a Torino, Vicenza e Bologna fino a Roma e Napoli. Passando per Mirandola

(di Alessio Chiodi e Fabrizio Marino)

Il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che si stima attorno ai 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno (quello italiano vale 11,4 miliardi), secondo la più recente elaborazione del Centro Studi di Confindustria dispositivi medici risalente al 2019. Va tenuto conto che in Italia la spesa sanitaria pubblica in dispositivi medici e servizi pesa solo il 7% e si è ridotta di quasi un punto percentuale rispetto all’anno precedente. Anche la spesa pubblica pro-capite in dispositivi medici è in media di 102 euro, valore inferiore alla media dei principali Paesi europei. Interessante il confronto regionale: in regioni con una sanità privata molto diffusa la spesa in dispositivi medici pro-capite è molto bassa, mentre in regioni nelle quali la sanità pubblica è più presente la spesa è maggiore.

La concentrazione maggiore delle imprese si sviluppa sull’asse Milano-Roma. Le due “Capitali d’Italia” (a cui si aggiunge in terza posizione Bologna), aggregano due ampi cluster industriali. Per dare qualche numero (si veda infografica), intorno alla sola provincia di Milano gravitano 379 imprese rappresentando il cuore della galassia del cluster lombardo costituito dai distretti industriali di Bergamo (66 imprese), Brescia (58), Monza e Brianza (49) e Varese (44). Nel Lazio, lo scenario è meno polverizzato. Il distretto industriale, infatti, con le sue 165 aziende sorge nell’orbita di Roma concentrando tutto in un unico territorio. Al terzo posto, per numero di società attive, c’è Bologna con le sue 128 imprese, affiancate, a pochi chilometri, dalla cosiddetta Silicon valley italiana, il distretto biomedicale di Mirandola (nel modenese), riconosciuto da molti come il miglior aggregatore di menti e capacità di tutta Europa nonché uno dei più competitivi al mondo (compete con Minneapolis e Los Angeles negli Usa).

L’altro primato modenese (al netto di Milano che è fuori scala) riguarda i dipendenti. Stando ai dati di Confindustria Dispositivi Medici sono oltre 4 mila i lavoratori lì concentrati, ben superiori anche a Roma (3.417) e Bologna (2.691). Il resto degli altri distretti industriali (con le eccezioni di Firenze e Napoli) è diffuso al di sopra del Po tra Piemonte e Veneto. Da una parte c’è Torino con 98 imprese e 1.587 impiegati, dall’altra Padova con 91 aziende e 2.297 persone attive e Vicenza con 59 società e 995 dipendenti. In Italia il 24,82% delle società è attivo nel settore biomedicale puro, cui fanno seguito le realtà focalizzate sui dispositivi a base di sostanze (14,30%). Bene anche l’area del biomedicale strumentale (13,2%) e delle attrezzature tecniche (9,25%). Tutti i cluster sono preferibilmente specializzati nel biomedicale con le eccezioni di Bergamo, Firenze, Vicenza a Roma. L’area bergamasca si distingue per percentuali di specialità che sono maggiori nel campo elettromedicale e dei servizi integrati (24%), Firenze si specializza nel biomedicale strumentale (22%), Roma sui dispositivi medici a base di sostanze (27%), molto presenti a Milano (21%), Torino (14%) e in Brianza (18%). Vicenza è maggiormente strutturata nell’area degli ausili (24%). Bene anche l’ottica che raggiunge il 20% nel varesotto o i dispositivi a base di sostanze a Roma (27%).

Il numero di aziende e i dipendenti

A popolare il mondo dei dispositivi sono 4.323 imprese che occupano 94.153 dipendenti. Di queste 3.753 operano a livello nazionale, mentre le restanti 570 sono multinazionali. La produzione è il segmento operativo più numeroso (2.354 imprese), segue la distribuzione (1.689) e i servizi (280). Solo il 5% del totale sono grandi imprese.

La spesa sanitaria

In Italia la spesa sanitaria in dispositivi medici vale 154,8 miliardi di euro. Per il 75% è rivolta alla sanità pubblica (116,8 miliardi di euro), con un 7% di spesa con un incremento (7,79 miliardi) e la restante parte in spesa privata. La spesa pubblica pro-capite è in media di 102 euro, a livello regionale chi spende di più in media è il Friuli Venezia Giulia (145,9 euro), seguito da Umbria (144,7) e Abruzzo (143,4). In coda ci sono Lombardia (81,1 euro), Lazio (79,7) e Campania (76,7).

Import/export

A livello europeo l’Italia è al 15esimo posto per esportazione nel settore. L’export vale 5,7 miliardi di euro (con una crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente), mentre le importazioni valgono 8,1 miliardi di euro (con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente).

Qualità dell’occupazione

Il mondo dei dispositivi è caratterizzato da un’occupazione altamente qualificata. Secondo l’analisi di Confindustria Dispositivi Medici, il numero di occupati donne e di addetti alla ricerca è nettamente superiore rispetto alla media generale del Paese. Guardando le cifre, in Italia sono 94.153 gli occupati nel campo dei dispositivi, che rappresentano il 14% del totale dei dipendenti europei del settore (675 mila). La squadra di professionisti è formata per il 54% da uomini e per il 46% da donne. Il 65% degli occupati del settore in Italia si trova in tre regioni: Lombardia (40%), Emilia-Romagna (14,1%) e Veneto (10,2%). Dal punto di vista della formazione, il 50% degli occupati ha una laurea, il 39% è diplomato, il 15% si occupa di ricerca e innovazione, mentre l’11% ha un titolo inferiore al diploma.

Investimenti in R&S

L’ammontare investito in R&S nel campo dei dispositivi medici ammonta a 934,5 milioni di euro (con una crescita del 4,2% rispetto all’anno precedente). Nel dettaglio, 484 milioni (+13,31%) sono stati allocati nell’ambito dello sviluppo sperimentale (suddiviso a sua volta il tre sottocategorie: prototipo, brevettazione e prodotto finito). Una significativa flessione si è registrata nel campo della ricerca applicata con un investimento pari a 375,5 milioni di euro (-6,18%), mentre la ricerca di base ha raggiunto quota 74,9 milioni (+8%).

Startup

Le startup attive nel settore sono 334 e il 40% sono innovative. Una su due è pubblica e l’ambito che sta vivendo una crescita maggiore è il digital health. Il 30% sono incubate in parchi scientifici e tecnologici. Il 43% sono spin-off della ricerca pubblica, mentre il 2% spin-off aziendali. Il 31% di tali realtà innovative ha meno di 4 anni. Per quanto riguarda i settori industriali le startup dei dispositivi sono distribuite in questo modo: diagnostica avanzata (38%), Ict (31%), biotecnologie (31%), riabilitazione (12%), oncologia (11%), medicina rigenerata (10%), materiali avanzati (9%), cardiovascolare (7%), nutraceutica (7%), robotica (6%), nanotecnologie (6%), neurologia (5%), fotonica (4%), diabete (2%), stampa 3D (1%).

Ricerca e indagini cliniche

Il processo di nascita di un dispositivo medico dalla ricerca di base alla sua immissione in commercio fino alle indagini cliniche è altamente innovativo e richiede importanti investimenti. Nello specifico, secondo le ultime rilevazioni, in un anno sono stati investiti 1,17 miliardi. Di questi 1,06 sono finiti per la fase di ricerca e sviluppo dei dispositivi (che comprende cinque fasi: ricerca di base, idea, prototipo, brevettazione, prodotto finito). La parte residuale (115,9 milioni) è andata al settore delle indagini cliniche pre e post market (composta da tre fasi: indagini cliniche-pre market, marchio CE, indagini cliniche post market).