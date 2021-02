La top 10 dei trial clinici falliti nel 2020

Dall'ennesimo vaccino anti Hiv, ai farmaci per malattie cardiovascolari, morbo di Alzheimer e cancro, e ancora una volta una molecola contro la steatoepatite non alcolica (Nash), rivelatasi inefficacia. Ma anche un farmaco e un vaccino contro Covid-19

Dopo quella del 2019, anche quest’anno FierceBiotech ha stilato la top ten dei principali trial clinici falliti nel 2020. Un lavoro soggettivo come ricordano gli autori e sicuramente influenzato dalla pandemia di Covid-19 che ha ritardato alcune sperimentazioni. Nella lista compaiono due volte Gsk e Sanofi alleati per sviluppare un vaccino contro l’Hiv (ancora una volta senza successo) e anti-Covid (per il momento ritardato a discapito per lo più dei paesi più poveri). Sono presenti anche farmaci per malattie croniche diffuse come malattie cardiovascolari, morbo di Alzheimer e cancro, e ancora una volta una molecola contro la steatoepatite non alcolica (Nash), rivelatasi ancora inefficacia.

1.Vaccino contro l’Hiv, Sanofi-Gsk

ALVAC-HIV / AIDSVAX B /. Si tratta del vaccino contro l’HIV sponsorizzato da GlaxoSmithKline (Gsk) e Sanofi. A febbraio, i ricercatori in Sud Africa hanno abbandonato un imponente studio studio clinico di fase 2b / 3, chiamato HVTN 702 che stava testando una combinazione di componenti di vaccini delle due società su circa 5.400 uomini e donne sessualmente attivi di età compresa tra 18 e 35 anni. La conclusione è stata che non forniva alcuna protezione aggiuntiva contro l’Hiv rispetto al placebo.

2. Balovaptan per l’autismo

Balovaptan. Il farmaco sviluppato da Roche è un antagonista del recettore della vasopressina 1a, in grado di bloccare un ormone emerso come possibile trattamento target per il disturbo dello spettro autistico (ASD). La ricerca ha suggerito che potrebbe favorire la comunicazione tra neuroni e sembra avere un ruolo nel legame sociale. La società svizzera ha però abbandonato uno studio di fase 3 su adulti con ASD dopo che un’analisi ad interim suggeriva che c’erano poche possibilità che il farmaco mostrasse efficacia. Da allora, balovaptan non compare più nella pipeline di farmaci candidati del produttore, sebbene Roche stia ancora lavorando a un trattamento Asd.

3. Edasalonexet per la distrofia muscolare di Duchenne

Edasalonexent. La molecola di Catabasis è indicata per la distrofia muscolare di Duchenne (Dmd). In sviluppo dal 2011, il farmaco era stato pubblicizzato come trattamento per i pazienti con Dmd indipendentemente dalla mutazione alla base della loro malattia. Era promettente anche come terapia tre in uno per la Dmd in grado di rallentare l’atrofia muscolare, preservando la funzione cardiaca e riducendo le fratture ossee. Il programma era già ad alto rischio dopo alcuni problemi manifestati nin un trial del 2017, ma Catabasis aveva ugualmente proseguito con lo studio di fase 3 PolarisDMD.

4. Elafibranor contro la Nash

Elafibranor. Farmaco per la steatoepatite non alcolica di Genfit si è dimostrato incapace di migliorare i risultati dei pazienti nello studio di fase 3 RESOLVE-IT studio riportato a luglio. La biotecnologia francese ha affermato che l’investimento necessario per continuare lo studio non era giustificato, poiché è improbabile che i dati supportino l’agonista PPAR alfa / delta per la registrazione come trattamento della malattia del fegato grasso negli Stati Uniti e in Europa.

Elafibranor non è riuscito a raggiungere il suo endpoint primario – risolvere la Nash senza peggiorare la cicatrizzazione della fibrosi rispetto al placebo – e ha anche mancato i suoi obiettivi secondari in quello che si è rivelato un fallimento globale del farmaco. Le conseguenze del fallimento hanno portato Genfit a ridurre il proprio personale del 40%.

5. Epanova per la dislipidemia mista

Epanova. Indicato per la dislipidemia mista – una malattia caratterizzata da elevata livelli di trigliceridi – e sviluppato da AstraZeneca, la molecola derivata dall’olio di pesce (acidi carbossilici omega-3) doveva seguire le orme del campione d’incassi Vascepa di Amarin e mostrare di ridurre il rischio cardiaco tra i pazienti con livelli elevati di lipidi nel sangue.

Un’area terapeutica che la società dominava con la statina Crestor, prima che perdesse la protezione brevettuale. Le speranze sono svanite a gennaio, quando l’azienda ha deciso di abbandonare il suo studio di fase 3 STRENGTH su Epanova come aggiunta alle statine per ridurre i rischi cardiovascolari tra i pazienti con dislipidemia mista.

6. Idrossiclorochina anti Covid-19

Idrossiclorochina. Il ben noto farmaco antimalarico sostenuto ampiamente dall’ex presidente Usa Donald Trump, contro Covid-19, si è dimostrato in realtà un flop. Spinto da una serie di dati in vitro che ne suggerivano la capacità di inibire il virus SARS-CoV-2 , la molecola ha ottenuto a giugno un’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) che ne ha consentito l’utilizzo negli ospedali per combattere la pandemia, ma l’idea che potesse essere un farmaco rapido e a basso costo per le infezioni da coronavirus è svanita quando più studi non hanno riscontrato alcun beneficio come profilassi post-esposizione o come trattamento COVID-19.

La mancanza di efficacia è stata dimostrata anche dallo studio Recovery condotto su larga scala dall’Università di Oxford nel Regno Unito. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha interrotto il braccio idrossiclorochina del suo studio Solidarity, che stava anche testando il farmaco in pazienti già ospedalizzati con COVID-19. Il produttore generico di idrossiclorochina Novartis e il National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti hanno concluso i loro studi su pazienti COVID-19 ospedalizzati subito dopo.

7. IW-3718 per il reflusso gastroesofageo

IW-3718. Il farmaco sviluppato da Ironwood per il reflusso gastroesofageo (GERD) sarebbe dovuto diventare un prodotto da 2 miliardi di dollari all’anno, ma la promessa è svanita a settembre quando ha fallito uno studio di fase 3. Un comitato indipendente di monitoraggio dei dati ha concluso che IW-3718 non ha portato a un miglioramento significativo della gravità del bruciore di stomaco rispetto al placebo nei pazienti che non erano in grado di gestire i sintomi utilizzando farmaci standard.

Il farmaco era una formulazione a ritenzione gastrica di colesevelam, un farmaco ben consolidato che lega gli acidi biliari nello stomaco per impedire loro di raggiungere e irritare l’esofago. In definitiva, Ironwood ha speso oltre 10 milioni di dollari e ha tagliato circa un terzo della sua forza lavoro nel tentativo di ritagliare circa 95 milioni di dolalri dai suoi costi entro il primo trimestre del 2021.

8. Vaccino anti-Covid Sanofi-Gsk

Vaccino SARS-CoV-2. Il vaccino anti Covid-19 sponsorizzato da Sanofi e Gsk a base di proteine ricombinanti adiuvate potrebbe non ricevere l’approvazione fino alla fine di quest’anno. Il ritardo è dovuto al blocco emerso dopo che uno studio di fase 1/2 su 440 pazienti ha mostrato che il vaccino ha stimolato una risposta immunitaria simile a quella dei pazienti che si sono ripresi da Covid-19 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni, ma non sembrava efficace nelle persone anziane, apparentemente a causa di “una concentrazione insufficiente dell’antigene”.

Ciò significa che il vaccino dovrà essere riformulato e verrà condotto un nuovo studio di fase 2b, mentre i due partner speravano di passare alla fase 3 prima della fine del 2020. Il ritardo potrebbe non essere un grosso problema nei paesi ricchi, ora che altri vaccini stanno iniziando a ottenere il semaforo verde per un uso su larga scala. Ma è una battuta d’arresto enorme per i paesi a basso reddito, perché le due società avevano firmato una lettera di intenti per fornire 200 milioni di dosi dei 700 milioni di Covax annunciati, secondo quanto riporta Oxfam.

9. Semorinemab

Semorinemab. Non poteva mancare anche un farmaco contro l’Alzheimer, questa volta di Roche. Dopo che i farmaci anti-amiloidi non erano riusciti a andare avanti nella lotta alla malattia di Alzheimer, il targeting della proteina tau è emerso come un nuovo obiettivo. Tuttavia, una battuta d’arresto a settembre con uno dei principali candidati nel campo dell’anti-tau, Roche e il semorinemab di AC Immune, suggerisce che questo obiettivo potrebbe essere altrettanto impegnativo.

Lo studio di fase 2 TAURIEL dell’anticorpo anti-tau nella malattia di Alzheimer precoce (da prodromica a lieve) è stato un fallimento, con semorinemab incapace di raggiungere il suo endpoint primario di efficacia di ridurre il declino sui punteggi Sum of Boxes della scala Clinical Dementia Rating (CDR) rispetto al placebo. Ha anche mancato due endpoint secondari che esaminano la cognizione e le attività della vita quotidiana nello studio su 500 soggetti.

10. Tecentriq

Tecentriq. Un altro farmaco di Roche nella lista ma questa volta per il cancro al seno triplo negativo (TNBC). L’inibitore del checkpoint di Roche Tecentriq (atezolizumab) è stato approvato per il trattamento della malattia nel marzo 2019, diventando la prima opzione immuno-oncologica per il tumore altamente aggressivo e il cancro al seno in generale. Ma ad agosto dello scorso anno un altro studio in questo contesto non ha centrato l’obiettivo, ponendo la precedente approvazione condizionale sotto esame da parte della Fda che ha affermato che l’uso di Tecentriq per queta forma di tumore “può essere subordinato al comprovato beneficio del trattamento in ulteriori prove”.